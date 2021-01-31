Türk-Yunan Mübadelesi 98’nci yılında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk-Yunan Mübadelesi 98’nci yılında

İHA

Türk-Yunan Mübadelesi 98’nci yılında

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği, TürkYunan Mübadelesi’nin 98’inci yıl dönümünde anma etkinliği gerçekleşti.
Türkiye ve Yunanistan hükümetleri arasında 30 Ocak 1923’te imzalanan Nüfus Mübadelesi Anlaşması’nın 98’nci yılı Nilüfer’de unutulmadı. İki halk için büyük önem taşıyan bu tarihi olayın yıl dönümünde düzenlenen çevrimiçi etkinlikte, mübadele, uygulama ve sorunlar ele alındı. Etkinliğin açılışına bir video mesajla katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, mübadelenin binlerce ailenin hikâyelerinde dönüm noktası olduğunu vurguladı. Geçmişin kimliği belirlemede önemli rol oynadığını ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Geçmişimiz kimliğimizi belirliyor. Özellikle mübadil kökenli vatandaşlarımız için bu kimlik, hep bir gurur ve ayrıcalık olmuştur. Ben de bir mübadil torunuyum ve bu kimlik hepimizin içinde biraz hüzün, biraz hasret, biraz sızı ve büyük bir onur barındıran duygularda bizleri buluşturuyor. Bu anlamda, Mübadele binlerce ailenin hikâyelerinde de dönüm noktasıdır. Tirilye, Mudanya, Gemlik, İznik, Karacabey ve Nilüfer’de Gölyazı, Çatalağıl, Tahtalı ve Görükle gibi toplam on ana yerleşimde, Yunanistan’daki memleketlerinden koparılan atalarımız yeni bir hayat kurma mücadelesine girdiler. Bu zorlu süreçten kısa bir zaman önce Rum nüfusun boşalttığı kasaba ve köyler atalarımızın yeni yuvası olurken, suyun öteki tarafında yaşayanlar için de her zaman Anadolu’daki memleketleri olarak belleklerinde yer etti” dedi.
Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut da, 30 Ocak 1923 tarihinin birçok insanın hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Zorunlu göç büyük acıları beraberinde getirdi. Birinci kuşak mübadiller çok sorunlar yaşadı. Bizler ardındaki kuşaklar olarak yaşanan o süreci unutmamak için anıları yaşatarak geçmişe ışık tutuyoruz. Dernekleşerek daha güçlü bağlar kuruyoruz” diye konuştu.
Etkinlikte Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elçin Macar da, Türk ve Yunan Nüfus Mübadelesi, uygulama ve sorunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. 2000’li yıllardan itibaren mübadele üzerine önemli ve öncü çalışmaları bulunan Prof. Dr. Macar, ortaya çıkan sorunlar ve tarihsel geçmiş hakkında detaylı bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden ...
Yamaç paraşütü ile hem uçtu hem elindeki fincandan çayını yudumladı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü ile hem uçtu hem elindeki fincandan ...
Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Stadı'nda çıkan yangın paniğe neden ...
Bursa'dan İdlib’e 600 bin liralık dev yardım
YEREL HABERLER Bursa'dan İdlib’e 600 bin liralık dev yardım
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünleri satışına standart geliyor
YEREL HABERLER Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünleri satışına ...
Maç öncesi Timsah Arena’da korkutan yangın
YEREL HABERLER Maç öncesi Timsah Arena’da korkutan yangın
Uludağ'da sis ve tipi kayakçıları durduramadı Uludağ'da göz gözü görmüyor
YEREL HABERLER Uludağ'da sis ve tipi kayakçıları ...
Bursa’da katlı otoparkın çatısı spor salonu oluyor
YEREL HABERLER Bursa’da katlı otoparkın çatısı spor salonu oluyor
İnegöl- Yenişehir yolunda su borusu patladı, yol trafiğe kapandı
YEREL HABERLER İnegöl- Yenişehir yolunda su borusu patladı, yol ...
200 yıllık bina cayır cayır yandı, vatandaşlar sokağa döküldü Virüsü hiçe sayan mahalleli sokağa dökülüp telefondan canlı yayın yaptı
YEREL HABERLER 200 yıllık bina cayır cayır yandı, vatandaşlar sokağa ...
Bursa'da, yangın çıkan markette art arda meydana gelen patlama korkuttu
YEREL HABERLER Bursa'da, yangın çıkan markette art arda meydana ...
Marketteki yangında faciadan dönüldü Bir markette çıkan yangın sırasında peş peşe patlamalar yaşandı Üst katta mahsur kalan anne ve 3 çocuğu polis ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Marketteki yangında faciadan dönüldü Bir markette ...
Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yangında çöktü
YEREL HABERLER Bursa'da 120 yıllık tarihi bina yangında çöktü
Bursa'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da 2 katlı ahşap bina alev alev yandı
İnegöl Belediyespor - Altekma: 3-2
YEREL HABERLER İnegöl Belediyespor - Altekma: 3-2
Komşular tarafından son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Komşular tarafından son anda kurtarıldı
İki kişiyi yaralayan firari, yakalanacağını anlayınca kendini göğsünden vurdu
YEREL HABERLER İki kişiyi yaralayan firari, yakalanacağını anlayınca ...
Kumar baskınında pencereden kaçarken yakalandılar Polis ekipleriyle şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı 15 şüpheliye 62 bin 250 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Kumar baskınında pencereden kaçarken ...
Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altınordu maçı hazırlıkları tamamlandı
Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren kıraathaneye baskın
YEREL HABERLER Kamerayla önlem alıp, 3 aydır faaliyet gösteren ...
Bursa’da polise ateş açan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa’da polise ateş açan şahıs tutuklandı
Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli `suç makinesi´ çıktı (3) / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan ...
Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan şüpheli `suç makinesi´ çıktı (3)
YEREL HABERLER Polise ateş edip kaçan ve başka ilçede yakalanan ...
Bursaspor bu sezon bir ilki gerçekleştirebilir Altınordu maçının önemi daha da arttı
YEREL HABERLER Bursaspor bu sezon bir ilki ...