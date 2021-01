Tarihi yalı eğitime hazırlanıyor

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Gemlik sahilinde harabe görüntüsüyle her an çökme tehlikesi bulunan sivil mimarlık örneği Yalı Konak’ı 2017 yılında restore ederek ilk günkü orijinal haline getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi yalıyı Ana Kucağı Eğitim Merkezi olarak hizmete açmaya hazırlanıyor.

Yeni neslin daha donanımlı bireyler olarak yetişmesi hedefiyle, lise ve üniversiteye hazırlık kursları, üniversite öğrencileri için gençlik merkezleri, gençleri kitap ve rahat bir çalışma ortamıyla buluşturan millet kıraathaneleri gibi projelere önem veren Büyükşehir Belediyesi, Ana Kucağı Eğitim Merkezleri halkasına Gemlik Ana Kucağını da ekliyor. Ana Kucağı ağının tüm kenti saracak şekilde genişlemesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de ayrıcalıklı mekanları Ana Kucağı’na dönüştürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi’nde de 2017 yılında restore edilerek, ilk günkü orijinal görüntüsü ile gençlik merkezine dönüştürülen tarihi Yalı Konak, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte Ana Kucağı olarak miniklere hizmet verecek. Tarihi konakta 6 eğitim sınıfı, 2 etkinlik sınıfı ve 2 yemekhane oluşturulurken gerekli tadilat çalışmaları tamamlandı. Sınıfların tefrişat çalışmaları da hızla devam ederken, bir taraftan da öğrenci kayıtları hızla devam ediyor. Tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte eğitimlere ikinci dönemle birlikte başlanması hedefleniyor.

Bugünün çocuklarına yapılan yatırımın aslında ülkenin geleceğine yapılan çok önemli bir yatırım olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Çocuk deyince bizim için akan sular durur. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için ana kucaklarımızın sayısını artırıyoruz. Yılsonuna kadar 15 Ana Kucağı’nı Bursa’mıza kazandırmak istiyoruz. Bizim bütün gayemiz, iyi ahlaklı, vatanını, milletini, şehrini, devletini seven, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösteren bireyleri topluma kazandırmak. Bunun için bu merkezlerimize ana kucağı adını verdik. Hiçbir yer ana kucağının sıcaklığını ve samimiyetini veremez ama çocuklarımıza ana kucağını aratmayacak mekanlar hazırladık. Burada da 6 derslikte 130 çocuğumuz eğitim alacak. Sabahları kahvaltı, öğle gruplarına ise ikindi öğünü ücretsiz olarak veriyoruz. Çocukların çanta, kırtasiye ve eğitim seti ihtilaçlarını da Büyükşehir olarak karşılıyoruz. Milli Eğitim müfredatının yanında ‘Şehrim Bursa’ adlı kültürel modeli uyguluyoruz. Bunun yanında çocuklarımıza değerler eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız geleceğe daha donanımlı hazırlansınlar diye tem imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

