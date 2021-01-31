BUSMEK’te 2. dönem kayıtları devam ediyor

Bursa’da 15 yıldır, 250 bini aşkın kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan BUSMEK’te ikinci dönem kayıtları devam ediyor. Dersler 15 Şubat 2021 itibariyle başlayacak.

Kurslara BUSMEK’in internet sitesinden online kayıt yapılabileceği gibi aynı zamanda kurs merkezlerinden de kayıt yaptırılabilecek. Ayrıca Android tabanlı cep telefonlarından “BUSMEK” uygulamasını indirerek de kayıt işlemi gerçekleştirilebilecek. Bir kursiyer, bir eğitim dönemi içerisinde en fazla 3 kursa gitme şansına sahip olacak. Ancak ilk aşamada günü ve saatleri çakışmadığı sürece iki farklı branşa aynı anda gidilebilecek. İki branştan biri bittiği takdirde üçüncüye başvurulabilecek. Ayrıca 2. ve 3. başvurular BUSMEK Merinos Yönetim Merkezi öğrenci İşleri personeli ya da kaydolmak istenen branşın bulunduğu kurs merkezi tarafından yapılabilecek.

BUSMEK kurs merkezlerinde salgın sebebiyle, her türlü önlemler alınıyor. Kursiyerlerin sağlığı için belediye ekiplerince hijyen ve temizlik çalışmaları ile sınıflarda sağlığı tehdit edecek olumsuzluklar minimum seviyeye indiriliyor. Kurs merkezlerindeki sınıflar, koridorlar, merdivenler ve lavabolar dezenfekte ediliyor. Merkezlerin birçok yerinde dezenfektan noktaları bulundurulurken, özellikle kursiyerlerin yoğunluk oluşturabileceği bina ve sınıf giriş noktalarına da 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıcı etiketler yapıştırılıyor. Dönem boyunca binaların ve sınıfların dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılmaya devam edilecek.

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