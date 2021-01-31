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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO, üyelerinin sesi olmayı sürdürüyor

İHA

BTSO, üyelerinin sesi olmayı sürdürüyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’yi Bursa iş dünyası ile buluşturdu. 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, 2021 yılında da 24 milyarlık bir bütçe ayrıldığını belirten Bakan Yardımcısı Işıkgece, “Son 18 yılda Bursa’ya ise 194 milyon lira tarımsal destek verildi. Bursa’mızın daha üst sıralarda olması için desteklerimize de devam edeceğiz” dedi.
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, iş dünyası temsilcilerinin korona virüs döneminde yaşadıkları sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi adına istişare toplantılarına ara vermeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece’nin konuk olduğu ve Bursa iş dünyası temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği online toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tarım sektörünün Bakanlığın öncülüğünde alınan tedbirlerle bitkisel üretimden hayvancılığa, tarımsal hasıladan ihracata kadar her alanda büyüme kaydetmeye devam ettiğini ifade etti. Türkiye’nin tarımsal hasılada Avrupa’da lider, dünyada ise ilk 10 ülke arasında olmasının bu alanda yürütülen başarılı çalışmaların göstergesi olduğunu kaydeden Başkan Burkay, tarımda teknoloji kullanımı yaygınlaşması çalışmalarını değerli bulduklarını söyledi.
“Sanayi sektörümüzü geliştirirken tarımda da sahip olduğumuz değerleri nitelikli bir dönüşümle güçlü bir geleceğe taşımalıyız.” diyen Burkay, bölgenin ortak bir bakış açısıyla yüksek teknolojili üretime dönük bütünleşik ve yeni nesil teşviklerin uygulanması konusunda yeniden planlanması gerektiğini ifade etti. İbrahim Burkay, “Sanayide olduğu gibi ülkemizin stratejik değişiminin ve dönüşüm sürecinin en iyi örnekleriyle tarımda da verimliliği artırmak ve yeni fırsatlara yönelmek hepimiz için öncelikli hedefler arasında olmalıdır. Çünkü ülkeler artık salt tarımsal üretime odaklanmak yerine bu işin teknolojisine, ArGe’sine ve inovasyonuna da yatırım yapmaktadır. Sanayide olduğu gibi tarımda da akıllı uygulama örnekleri, inovasyon, teknoloji altyapısı, girişimcilik ve start up yatırımlarıyla ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda güçlü bir temel oluşturacağımıza inanıyorum” dedi.
Başkan Burkay, Bursa’nın verimli toprakları ve tarıma dayalı güçlü sanayisiyle önemli bir zenginlik sahasına sahip olduğunu vurguladı. BTSO çatısı altında tüm paydaşları bir araya getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konseyi’nin ortak akılla Bursa’nın sektördeki gelecek stratejilerini oluşturduğunu ifade eden Burkay, Bursa ve çevre illerde üretilen yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatında Yenişehir Havaalanı’nda faaliyette olan BTSO Lojistik’in bir merkez olarak kullanılmasının sektörün ihracatına katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, organizasyondan dolayı BTSO’ya teşekkür etti. Bakanlık olarak iş dünyası temsileriyle yapılan istişare toplantılarına önem verdiklerini belirten Işıkgece, “Fiziki ortamda buluşamasak da sektör temsilcilerimizin sesini duymak, cevap vermek, taleplere ilişkin çalışmalar yapmak son derece önemli. İş dünyası temsilcilerinden gelen geri bildirimlere önem veriyoruz. Her türlü işbirliğine açığız” dedi.
Işıkgece, tarım sektörünün 2020 yılında büyümeye devam ettiğini söyledi. Sektörün yılın ilk 3 çeyrek ortalamasında yüzde 5.3 gibi önemli bir büyüme gösterdiğine dikkat çeken Işıkgece, “Son 2 yılda tarımsal hasılamız, yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı imkanlarla tarım sektörü, 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösterdi. Cirosal olarak bir büyüme var, ama tonaj anlamında büyüme bize çok şey gösteriyor. 2020 yılında bitkisel üretimimiz, 7 milyon ilave artışla 124 milyon tona çıktı. Cumhuriyet tarihinin bu anlamda rekoru kırıldı. Büyükbaş hayvan varlığımız, 800 bin baş artışla 18 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığımız ise 6.6 milyon baş artışla 55 milyon başa ulaştı” ifadelerini kullandı.
Tarımsal desteklerle her zaman çiftçinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Işıkgece, 2020 yılında 22 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, 2021 yılında da 24 milyarlık bir bütçe ayrıldığını belirtti. Bakanlık olarak Bursa’ya ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Işıkgece, “Bursa’nın son 18 yıla baktığımızda, tarımsal hasılasını 4 kat artırarak 1.5 milyar liradan 6 milyar liraya ulaştığını görüyoruz. Tarımsal ihracatını 3 kat artırarak, 105 milyondan 313 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Son 18 yılda Bursa’ya, 194 milyon lira tarımsal destek verildi. Bursa’mızın daha üst sıralarda olması için desteklerimize de devam edeceğiz.” dedi.
Işıkgece, ayrıca Bursa’da son 18 yılda 82 milyon 300 bin fidanın toprakla buluştuğunu açıkladı. Bakanlık tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı DİTAP’ın üretici ile pazarı bir araya getiren dijital tarım portal olduğunu belirten Işıkgece, Türkiye’nin coğrafi işaret noktasında da önemli bir potansiyeli olduğunu ifade etti. Türkiye’de toplam tescil alan 643 ürün olduğunu kaydeden Işıkgece, Bakanlık olarak bu noktada kamu spotu hazırlanması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Toplantıda, Bakan Yardımcısı Işıkgece ve bakanlık bürokratları, BTSO üyesi gıda, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcilerinin sorularını cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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