Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 1 Şubat pazartesi günü 00.00'dan, 23.59' a kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın; zamanla güney ve güneybatıdan kuvvetli (4060 kilometre/saat) ve yer yer fırtına (6075 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.