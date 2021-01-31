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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl tarım modeli Türkiye'ye örnek olacak

İHA

İnegöl tarım modeli Türkiye'ye örnek olacak

Şehrin tarım faaliyetlerinin de yönetildiği İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 2020 çalışmaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, sanayi şehri kimliğinin yanında iyi bir tarım şehri de olan İnegöl’de özgün bir tarım modelinin adım adım hayata geçirildiğini ifade etti.
Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Muhtar İşleri Müdürlüğü’nün 2020 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda tarımla ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü müdürlük bünyesinde İnegöl’ün 2020 yılı üretim verileri de açıklandı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün çalışma esasları ve görevleri hakkında bilgi veren Başkan Taban, “Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz, Belediyemiz Cerrah Mahallesindeki Ek Hizmet binamızda Cerrah Koordinatörlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü şeklinde hizmet vermektedir. Muhtarlarımızın koordinasyonuyla birlikte aslında tarım alanında da faaliyetlerimizin yürütüldüğü müdürlüğümüz” dedi.
Daha önce Kırsal Hizmetler Müdürlüğü adıyla hizmet veren ancak 2019 yılı Nisan ayından sonra Muhtarlık İşleri Müdürlüğü adını alan birimin 2020 yılını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl tarımı adına önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti. İnegöl’ün sanayi kimliği yanında tarım alanında da markalarıyla adından söz ettirdiğini ve iyi bir tarım şehri olduğunu belirten Taban, “Bizler de yerel yönetim olarak şehrimizin bu değerine katkı sağlamak, tarımı daha yüksek sesle konuşmak, İnegöl Tarım Modelini ortaya çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizdeki tüm çiftçilerimizi aynı çatı altında toplamak adına Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurmuştuk. Kooperatifimizin ilk faaliyeti olarak yeni bir soğuk hava deposunu şehrimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi sırada yeni hedefler, yeni tesisler var. Yekvücut halde tüm çiftçilerimizle özgün bir İnegöl Tarım Modelini ortaya koyarak bu modelle tüm Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz. Çiftçilerimizi aynı çatı altında toplayan kooperatifimiz aracılığıyla orta ve uzun vadede geniş bir çalışma alanı oluşturup, İnegöl’de ürettiğimiz ürünleri şehrimizde daha nitelikli hale getirerek kuracağımız kurutma ve paketleme tesislerinde işleyip, kendi pazarlama ağımızı da oluşturarak doğrudan nitelikli alıcıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sayede çiftçimizin tarlada toplayıp olduğu halde ucuza sattığı ürünü biz kendi bünyemizde işleyip daha iyi kârlarla satmayı, çiftçimizin kazancını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
İnegöl’ün 2020 yılı üretim verileri hakkında bilgi veren Başkan Taban, şöyle devam etti:
“İlçemizde üretilen meyve alan ve üretim miktarlarına baktığımızda, 2020 yılında en fazla üretilen ürünün armut olduğunu görüyoruz. İnegöl’ümüzde 2020 yılında 28 bin 319 dekar alanda 62 bin 302 ton armut üretildi. İkinci sırada ise 15 bin 151 dekar alanda 29 bin 909 ton ile şeftali ve üçüncü sırada 29 bin 406 dekar alanda 17 bin 55 ton ile ceviz geliyor. Toplamda ise 20’yi aşkın farklı ürün çeşidinde İnegöl’ümüzde 123 bin 29 dekar alanda 199 bin 792 ton ürün elde edildi. Bu ciddi bir rakam. Şehrimiz adeta bir meyve üretim merkezi. Gelecekte bu rakamların daha da yukarılara çıktığını, yeni tesisler ve soğuk hava depolarıyla üretim kapasitemizin de arttığını göreceğiz inşallah.”

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