Husumetlisini ile bir kadını vurduktan sonra kaçan firari aynı silahla canına kıydı



Semih ŞAHİNDerya EVRENMehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, husumetlisi İsmail Ağmaz'a kurşun yağdıran ve o sırada tesadüfen bir başka iş yeri sahibi Meral Akçay'ı da yaralayan Yakup Akpınar (42) daha sonra kaçtı. Kısa süre sonra polis ekiplerinin yaptığı çalışmada firarinin yeri tespit edildi. Kendisini yakalamaya gelen polislere teslim olmak istemeyen firari, belindeki silahı göğsüne doğrultarak ateş etti. Polislerin ikna çabalarının sonuçsuz kaldığı Yakup Akpınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen Perşembe günü 15.30 sıralarında Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Akpınar, elektrik dükkanı olan İsmail Ağmaz´a bilinmeyen bir nedenle husumet beslemeye başladı. Akpınar, olay günü husumetlisinin iş yerine giderek Ağmaz'ın gelmesini bekledi. Yakup Akpınar, kısa süre sonra iş yerinin önüne gelen Ağmaz'a, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak 3 el ateş etti. Mermilerden ikisi Ağmaz'a, biri ise aynı yerde iş yeri bulunan Meral Akçay´a isabet etti. Ağmaz ve Akçay yaralanırken, Yakup Akpınar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Kestel Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KENDİNİ VURDU

Olayın ardından polis ekipleri, iki kişinin yaralanmasına neden olan firari Yakup Akpınar'ı yakalamak için fiziki ve teknik takip başlattı. Akpınar'ın Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde Adnan Menderes Caddesi üzerinde olduğunu saptayan polis, harekete geçti. Akpınar, cadde üzerinde polis ekiplerini görünce yaya olarak kaçmaya başladı. Akpınar ve polis ekipleri arasında yaya olarak kovalamaca başladı. Yaklaşık 500 metre koştuktan sonra cadde üzerinde duran Akpınar, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak göğsüne doğrulttu. Polisin ikna çabalarına rağmen silahı ateşleyen Akpınar, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akpınar, ağır yaralı olarak Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olduğu için buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gürsu Semih ŞAHİNDerya EVRENMehmet İNAN

2021-01-31 14:25:44



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