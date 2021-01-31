Top oynarken polisi gören çocukların kaçma anı kamerada

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde okul bahçesinde oyun oynayan çocukların, polis ekiplerini görünce kaçma anı amatör kameraya yansıdı.İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu bahçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaklaşık 30 çocuk, top oynamaya başladı. Oyun esnasında polis ekiplerini gören çocuklar, kaçmaya başladı. Bahçe duvarındaki demir parmaklıklara tırmanan çocukların uzaklaşma anları, çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamera ile kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-31 16:34:23



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