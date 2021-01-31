Sevgilisini öldüren ünlü müzisyen cezaevinde hayatını kaybetti...(Düzeltme-tekrar) 2007 yılında birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmekten müebbet hapis cezası verilen Murat Şenpınar hayatını kaybetti

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Bursa'da 2007 yılında birlikte yaşadığı hamile sevgilisini 46 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ünlü müzisyen Murat Şenpınar, cezaevinde hayatını kaybetti.

Bursa'da 2007 yılında tartıştığı birlikte yaşadığı sevgilisi Yağmur Taku'nun kafasına içki şişeyle vuran Murat Şenpınar, daha sonra 46 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yağmur Taku hayatını kaybederken, Şenpınar ise Ankara'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezası verilen Şenpınar, cezaevine gönderildi.

Bugün bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirdiği belirtilen Şenpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölümünün belirlenmesi için Şenpınar'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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