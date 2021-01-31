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Bursaspor - Altınordu: 1-2

DHA

Bursaspor - Altınordu: 1-2


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Selahattin Altay (xx)
BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xx) - İsmail Çokçalış (xx), Cüneyt Köz (xx), Ertuğrul Kurtuluş (xx), Onur Atasayar (xxx) (Dk. 69 İsmail Can Çavuşluk x), Ozan İsmail Koç (x) (Dk. 75 Özer Hurmacı x), Burak Altıparmak (xxx), Tuğbey Akgün (x) (Dk. 59 Ramazan Keskin x), Batuhan Kör (xxx) (Dk. 75 Çağatay Yılmaz x), Ali Akman (x), Burak Kapacak (x)
ALTINORDU: Erhan Erentürk (xxx) - Rahmi Salih Kaya (xxx), Sinan Osmanoğlu (xx), Yusuf Can Esendemir (xx), Emre Nefiz (x) (Dk. 62 Burak İnce x), Recep Aydın (x) (Dk. 62 Furkan Çil xx), Muzaffer Kocaer (x) (Dk. 46 Yiğit Emre Çeltik x), Oğulcan Ülgün (xxx), Ufuk Budak (xx), Ahmet Dereli (x) (Dk. 46 Enis Destan xxx), Ahmet İlhan Özek (xxx) (Dk. 72 Hüsamettin Yener x)
GOLLER: Dk. 36 Batuhan Kör (Bursaspor) Dk. 68 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90+5 Enis Destan (Altınordu)
SARI KARTLAR: Tuğbey Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak (Bursaspor) Rahmi Salih Kaya, Yiğit Emre Çeltik (Altınordu)TFF 1´inci Lig´in 19´uncu haftasında Altınordu, deplasmanda geriye düştüğü maçta Bursaspor´u uzatma anlarında bulduğu golle 2-1 yendi. Maçta gol perdesini 36´ncı dakikada Batuhan Kör açarken, soyunma odasına Bursaspor 1-0´lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda bambaşka bir görüntü çizen Altınordu, 68´inci dakikada deneyimli oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile eşitliği sağladı. 90+5´inci dakikada ise sahneye çıkan genç oyuncu Enis Destan, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Bursaspor´un ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Altınordu da 4 maç aradan sonra kazandı. Altınordu puanını 31´e yükseltti, Bursaspor 30 puanda kaldı.
Maça etkili başlayan Bursaspor, 17´nci dakikada gole yaklaştı. Burak Altıparmak´ın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Batuhan Kör, kontrolünün ardından vuruşunu yaptı. Ancak açıyı iyi kapatan kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
21´inci dakikada Burak Altıparmak´ın savunma arasına attığı topa kaleci Erhan çıkarak müdahalesini yaptı, ancak yakın mesafede Burak Kapacak´a çarpan top az farkla direğin yanından auta çıktı.
31´inci dakikada Ali Akman´ın savunma arkasına pasında Batuhan Kör, topun gelişine aşırtma vuruş yaptı, meşin yuvarlak yandan dışarı yöneldi.
Bursaspor, 36´nci dakikada öne geçti. Orta alandan Burak Altıparmak´ın pasına hareketlenen Onur Atasayar, sol kanattan topla birlikte ilerledi. Onur pasını, ceza sahasına koşu yapan Batuhan Kör´e çıkarırken, Batuhan yaptığı gelişine düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
43´inci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Ceza sahası içerisine doğru gönderilen topla arka direkte buluşan Ahmet İlhan Özek, kale ağzına pasını çıkarmak istediği esnada kaleci Ataberk Dadakdeniz, ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Bursaspor, 54´üncü dakikada gole yaklaştı. Ali Akman´ın ara pası sonrası, savunma arkasına koşu yapan Onur Atasayar bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onur´un vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top kornere çıktı.
Altınordu, 68´inci dakikada eşitliği sağladı. Sağ kanattan etkili gelen konuk ekipte Rahmi Salih Kaya ortasını yaptı, ceza sahası içerisinde boş durumdaki Ahmet İlhan Özek, topun gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
77´nci dakikada Altınordu öne geçme şansını değerlendiremedi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Burak İnce yerden vuruşunu yaptı, kaleye paralel ilerleyen topa kale ağzında Enis Destan dokunamadı.
90+5´inci dakikada Altınordu öne geçti. Sağ kanattan topu getiren Furkan Çil, ceza sahasına doğru pasını aktardı. Burada topla buluşan Enis Destan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-31 21:15:42

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