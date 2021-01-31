Bursasporlu futbolcu Cüneyt Köz isyan etti “Sezon başından beri bir kuruş para almadık” “Bu kadar emek varken biraz vicdanlı olmak lazım”

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, Altınordu maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cüneyt, “Sezon başından beri bir kuruş para almadık. Biz tecrübelileri geçtik ama bu gençler bunu hak ediyor. Bu mücadelenin bir karşılığı olması lazım. Bu kadar vurdumduymazlık olmaz” dedi.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Altınordu’ya 21 mağlup olan Bursaspor’un tecrübeli ismi Cüneyt Köz, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bir savaşın içindeyiz. Bu kadar mücadele ediyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Söyleyecek o kadar çok şey var ki, ama farklı yerlere çekilir diye de konuşamıyorum. Bu şehrin ileri gelenleri, abileri her kimse bizi de geçiyorum ama bu gençlerin hakkını vermeliler. Sezon başından beri bir kuruş para almadık. Biz tecrübelileri geçtik ama bu gençler bunu hak ediyor. Bu mücadelenin bir karşılığı olması lazım. Bu kadar vurdumduymazlık olmaz. Tek isteğim bu gençlerin hakkı ödensin. Ne gerekiyorsa yapılsın. Taraftarımız bizim arkamızda duruyor, bizi destekliyorlar. Ama biz hala bu şehri ayağa kaldıramadık. Altı maçta beş galibiyet alan bir takım vardı. Elbette arada mağlubiyetle olacak. Bazı şeyleri görmemezlikten gelmemek lazım. İnşallah bu haftadan sonra bazı şeyler değişir. Ümit ediyorum. Böyle devam etmez çünkü. Bugün yenseydik playoff potası belki de haftaya ilk ikide olacaktık. Bu kadar emek varken biraz vicdanlı olmak lazım. İnşallah Bursa bu anlamda ayağa kalkar.”

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