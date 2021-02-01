Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

01.02.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

01.02.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

01.02.2021 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

01.02.2021 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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