Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler şöyle:
01.02.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
01.02.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
01.02.2021 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
01.02.2021 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.