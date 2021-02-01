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Bursa'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı

İHA

Bursa'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı

Yeni bir güne uyanan Bursa'da gökyüzü kızıla boyandı.
Bursa'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyandı. Gökyüzünde oluşan kızıllık, görsel şölen oluşturdu. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Bursa'da, ilginç manzarayı görenler telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar, gökyüzündeki kızıllığın fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaştı. Ayrıca hafif lodosun etkili olduğu Bursa'da, saat 08.00 sıralarında hava sıcaklığı 14 derece olarak ölçüldü.

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