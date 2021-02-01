(Özel) Bursa'da kafesinden kaçan muhabbet kuşları için itfaiye seferber oldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kafesinden kaçan muhabbet kuşları itfaiyenin yaptığı operasyon ile kurtarıldı.

Olay Orhangazi ilçesinde meydana geldi, İlçede oto kiralama işi ile uğraşan Oğuz İbiş kendisine ait iki adet muhabbet kuşunu hava almaları için işyerinin balkonuna çıkardı . Kafes kapısının bir anda açılmasıyla kuşlar uçarak Orhangazi Meydanı'nda bulunan bir ağacın üzerine kondu. Kuşların sahibi Oğuz ibiş Orhangazi Emniyeti ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istedi. Kuşların olduğu ağacın etrafında polis ekipleri güvenlik önemi alırken. itfaiye ekipleri de kaçan kuşları yakalamak için sahibi ve kuşların kafesi ile birlikte itfaiye merdiveniyle ağaca çıktı. Daha sonra kuşların biri ağaçtan kurtarılırken diğeri kaşla göz arasında tekrar aynı bölgede bulunan başka bir ağaca kaçtı. Oğuz İbiş elindeki kafes ile birlikte diğer ağaca tırmanarak diğer kuşu da buradan aldı. Kendisi için kuşlarının önemli olduğunu belirten Oğuz İbiş seferber olan itfaiye ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.