Tipi ve fırtınada Uludağ’ın zirvesine çıkmaya çalışan dağcıyı ölümden jandarma kurtardı Ölümden dönen dağcı: "Ağrı’ya tırmandım, bu kadar zorlanmadım. Uludağ çok tehlikeli bir dağ"

Türkiye’nin birçok vilayetinde dağlara tırmanan usta dağcı, Uludağ’da tipi ve fırtınaya yakalandı. 12 saat fırtınayla boğuşan dağcıyı ölümden jandarma ekipleri kurtardı.

Profesyonel şekilde 10 yılı aşkın süredir dağcılık yapan ve 50’den fazla ilde yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Erdek Cennet, solo alpinist tırmanışlar için pek çok şehre tırmanış için gitti. Cennet, geliştirdiği "81 İlde 81 Zirve Anadolu Parsı Projesi" kapsamında 10. organizasyonda jandarmadan izin alarak Uludağ’ın zirvesine tırmandı. Cennet, 40 kilogramlık kamp yüküyle zirve yolculuğunda, hızı 100 kilometreye ulaşan tipi ve fırtınaya daha fazla dayanamayarak çadır kurdu. Şiddetli esen rüzgarda ’çadırı uçmasın’ diye 12 saat boyunca direnen dağcının bu esnada çadırı da yırtıldı. Dinmeyen şiddetli fırtınaya daha fazla dayanamayacağını anlayan dağcı, donmamak için daha önceden irtibatlı olduğu Uludağ JAK ekiplerine mekviini gönderdi. Jandarma arama kurtarma ekipleri zor durumda olan dağcıyı kar motorlarıyla gidip kurtardı.

Dağcı Erdek Cennet, "Zirveye tek başına tırmanışa geçtim. Tırmanış esnasında tipi ve fırtınaya yakalandım. Fırtınaya ve tipiye dağa fazla dayanamayarak çadır kurdum. Geceyi çadırın içinde geçirdim, fırtınanın saat hızı 100 kilometreyi buldu. Bir ara çadırımla beni uçuracak gibi oldu. 12 saat boyunca gece uyumayıp fırtınaya direndim. Şiddetli fırtına sebebiyle çadırım yırtıldı. Fırtına dinmeyince hayatî tehlikeye gireceğimi düşünüp daha önceden haber verdiğim jandarma ekiplerinden yardım istedim. Kar motorlarıyla gelerek beni bulunduğum yerden alarak kurtardılar. Buradan bütün dağcı arkadaşlara uyarıda bulunuyorum. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı dağının zirvesine tırmandım, bu kadar zorlanmadım. Uludağ çok tehlikeli bir dağ. Zirve yüksekliğinin az olduğuna bakıp aldanmasınlar. Uludağ ölümcül derece tehlikeli bir dağ" dedi.

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