Bursaspor, 19’da 19’a sevinemedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, ulaşılması zor bir başarıya imza atmaya devam ediyor. Yeşil beyazlı takım bu sezon ligde çıktığı 19 maçta da gol atma başarısı gösterirken, Altınordu’ya 21 mağlup olmanın da üzüntüsünü yaşıyor.

Türkiye liglerinde her maçta gol atan tek takım olan TFF 1.Lig ekibi Bursaspor, bu ünvanını sürdürdü. Altınordu’ya kendi sahasında 21 mağlup olduğu maçta da rakip fileleri Batuhan Kör’le havalandıran yeşil beyazlı takım, seriyi 19 maça çıkarttı. Toplamda da 34 gole ulaşan Bursaspor’da en çok golü ise Ali Akman kaydetti. Yeşil beyazlılar, ligin 20’nci haftasında deplasmanda zirvenin sahibi Giresunspor’la karşılaşacak.

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