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Bilişim Uzmanı Osman Akın: Fotoğraf çekerken dikkatli olun

DHA

Bilişim Uzmanı Osman Akın: Fotoğraf çekerken dikkatli olun


Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)BURSA'da Bilişim Uzmanı Osman Akın, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında kamuya açık alanlarda fotoğraf çekimi yapıp, sosyal medyada paylaşım yapmanın kişiye problemler oluşturabileceğini belirterek, "Restorana gittiniz, ailenizin fotoğrafını çekiyorsanız sıkıntı yok. Ama siz kendi ailenizin fotoğrafıyla beraber yan masadaki kişileri de görüntülediyseniz ve sosyal medyada paylaştıysanız KVKK'yi ihlal etmiş olursunuz. Çünkü yan masada kişi sevgilisiyle oturuyordu, karısıyla oturmuyordu gibi olaylar da oldu. Burada da yine şikayet halinde ciddi cezalar alınabilir" dedi.
Toplumsal hayatı yasalarla düzenleyen Kişisel Verileri Koruma Kanunu 2018 yılında yürürlüğe girdi. KVKK'nin yeniden düzenlenmesiyle maddelerin kapsamı genişletilip, ceza miktarları artırıldı. Kanun kapsamında kişilere ait ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, fotoğraf ve video gibi kişiye ait verilerin izinsiz paylaşımı, şikayet durumunda 20 bin lira ile 1 milyon 890 bin lira arasında para cezası verilmeye başlandı. Eskiden kişisel verilerin kolaylıkla her ortamda paylaşıldığını belirten Bilişim Uzmanı Osman Akın, "Mesela bir yere gittiğimizde hemen kimliğimizi alıyorlar bir kenara koyuyorlar. Aslında bizim en değerli şeyimiz. Orada fotoğrafını çekebilirler, başka amaçla kullanabilirler. Bu yeni kanunla kişisel verilerimiz aslında bir koruma altına alınıyor. Bilgilerimizi insanların rastgele işlemesini, kullanmasını engelliyor. Kamu binası bile olsa kimliğimizin alınmasını engelliyor. Çünkü bilgiler bize ait. Birisi rastgele fotoğrafımızı çekip, sosyal medyada kullanamaz. Benim cep telefonu numaramı 3'üncü bir kişiye iznim olmadan veremez. Dolayısıyla kişilerin benim iznim olmadan mesaj atması, eposta atması gibi durumlar da mümkün değil bu kanunla" dedi.
Kamu kurumu ve işletmelerin çalışanların kişisel bilgilerini işlerken ölçülü olması gerektiğini belirten Akın, "Bir işletmede çalışıyoruz ama orada kişisel verilerimizi kamu kurumu da olsa işletme de olsa verileri ölçülü, sınırlı kullanması gerekiyor. Kanun, bunların hepsini, kişisel veri işlenmesinin şartlarını belirliyor" diye konuştu.
`KURUMLAR BİZE HER MESAJI ATAMAZ´
KVKK'nin sadece özel sektörü değil, kamu kurumlarını da kapsadığını belirten Osman Akın, "Özel sektörde cezalar ve para cezaları var. Ama kamu kurumlarında disiplin cezaları var. Dolayısıyla kanun o kurumdaki en üstteki kişiyi yani belediye ise belediye başkanını sorumlu tutuyor. Dolayısıyla artık belediye başkanı bu KVKK'ya uygun hale gelmezse ki en son süre 30 Mart 2021, Verbis kaydını yaptırmazsa, gerekli tedbirleri almazsa, disiplin cezası alma, hatta belki başkanlığının elinden dahi gitme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Belediye başkanı bize her mesajı atamaz. Çünkü siz cep telefonunuzu belediyeye işlerinizle ilgili verdiniz. 'Ben belediye başkanıyım. Bu vatandaşa istediğim zaman günaydın, istediğim zaman iyi akşamlar, istediğim zaman iyi bayramlar mesajı atarım' hakkını doğurmuyor. Siz numaranızı hangi amaçla verdiyseniz o amaçla ilgili mesajlar alma hakkı oluyor. Dolayısıyla burada kurumların çok dikkat etmesi lazım. Artık eskisi gibi, 'Bu akşam şu kanalda şu programdayım' diye mesajlar atarken bile dikkatli olması gerekir" şeklinde konuştu.
`20 BİN İLE 1 MİLYON 890 BİN LİRA ARASI CEZAİ İŞLEM UYGULANABİLİR´
Marketlerde müşteri numarası yerine cep telefonu numarasının istendiğini, bunun da KVKK'ye aykırı olduğunu ifade eden Akın, "Kadın müşteriler numaralarını verirken başka bir kişi not alıp, daha sonra bu kişiyi rahatsız ediyorlar. Bunun birçok örneğini gördük. Bu yasaya aykırı. Burada numarayı alan kişi yasayı çiğniyor ama marketlerin de numaraları böyle almamaları gerekiyor. Yasa burada da düzenlemeler getiriyor. Yasayla şikayet halinde rahatsızlık verme devam ederse 30 gün içerisinde KVKK kurumuna internet üzerinden başvuru yapılabilir. KVKK kurumunda mahkeme süreci yok. Kurumun yaptığı inceleme sonucunda 20 bin liradan 1 milyon 890 bin liraya kadar ki ihlal başına ceza verebilir" dedi.
`RESTORANDA FOTOĞRAF ÇEKERKEN DİKKAT ETMEK GEREKİYOR´
Özellikle öz çekim ya da aile ile birlikte bir yemek sırasında çekilen fotoğrafların da KVKK'ye takılabileceğini aktaran Osman Akın, "Mesela çekilen fotoğraf, sosyal medyada paylaşılırsa sıkıntı yaratabilir. Gittiğiniz restoranda ailenizin fotoğrafını çekiyorsanız sıkıntı yok. Ama siz kendi ailenizin fotoğrafıyla beraber yan masadaki kişileri de görüntülediyseniz ve sosyal medyada paylaştıysanız ki burada bir takım aile faciaları da oldu. Çünkü yan masada kişi sevgilisiyle oturuyordu, karısıyla oturmuyordu gibi olaylar da oldu. Burada da yine şikayet halinde kişiler ciddi cezalar alabilir" diye konuştu.
Hayatımızda KVKK ile birlikte birçok değişikliğin olacağını söyleyen Akın, "Yeni düzenlemeler geliyor. Zor tarafı çok ama iyi tarafı da çok. Bunu iyi yönde algılamak lazım. Kişisel verilerimiz daha güvenli olmak zorunda. Bizim kredi kartı numaralarımızı birçok e-ticaret sayfalarında paylaşıyoruz ya da bir yerden alışveriş yapıyorsunuz. Telefon numaranızı veriyorsunuz Daha sonra birçok yerden size mesaj geliyor. Yasa buralarda da birtakım düzenlemeler getiriyor. Bunlar artık hayatımızdan çıkmak zorunda. Bunu yapan işletmeler ciddi para cezalarıyla karşılaşabilirler" dedi.
`TÜRKİYE'DE YAZILIM ÜRETİLMEYE BAŞLANDI´
KVKK'nin nasıl uygulanacağı konusunda insanların akıllarının karıştığını belirten Osman Akın, "Kanun var ama bu kanunun nasıl uygulanacağını nereden bileceğiz? Elbette www.kvkk.gov.tr sitesinde kurum çok açıklayıcı bilgilendirmeler yapıyor. Ama bu yeterli değil. Hatta bu anlamda KVKK danışmanlığı diye ciddi bir sektör de doğdu. Üniversiteler sertifika veriyor. Fakat KVKK'yi bilmek bu konuda danışmanlık almak yeterli değil. Bununla ilgili dijital yaşamda, yaşadığınız ortamda buna uyumlu yaşamanız lazım. Kişisel veriler dijital ortamda olduğu için kullandığınız yazılımların da KVKK yasasına uyumlu hale gelmesi lazım. Hatta KVKK yasasını yönetecek yazılımlara da ihtiyaç var. Burada aslında baktığınız zaman ciddi bir yazılım ihtiyacı oldu. Dijital dünyada bir pazar da oluştu. Türkiye'de de bu konuda yazılımlar üretilmeye başlandı. Ayrıca Avrupa'da Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) regülasyonu olduğu için inanıyorum ki bu alanda ileride bir ihracat şansı olacaktır" şeklinde konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-02-01 11:28:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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