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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların Uludağ’da kayak ve snowboard heyecanı

İHA

Çocukların Uludağ’da kayak ve snowboard heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından Uludağ’da düzenlenen ‘kayaksnowboard kampları’nı ziyaret ederek yarı yıl tatilini zirvede geçiren öğrencilerle buluştu.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 23 Ocak 12 Şubat tarihleri arasında Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezi olan Uludağ’da kayaksnowboard kampları düzenliyor. 716 yaş arası kayak severlerin kayıt olabildiği kamplar, 5 dönem olarak yapılıyor. Her dönemde 30 öğrenci eğitimlere katılırken, uzman eğitmenler eşliğinde maske, mesafe ve temizlik kurullarına dikkat edilerek gençlerin zamanlarını daha iyi geçirmeleri sağlanıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileriyle birlikte kayaksnowboard kampları’na katılan öğrencileri Uludağ’da ziyaret etti. Eğitimler hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sömestir dönemini kampta geçiren gençlerle de sohbet etti.
Spora ve sporcuya yatırım sürecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dönem başında ‘Belediyespor evlere, çocuklara ve gençlere dokunacak’ dediklerini, en az bir spor branşıyla onları hemhal etmek için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi. Yarıyıl tatiliyle birlikte 23 Ocak’tan itibaren kayak ve snowboard kamplarının başladığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, “Planlanan toplam 5 kampın ikincisini düzenliyoruz. 4 gece 5 gün konaklamalı kamplarda, 716 yaş grubundaki çocuklar günde 4 saat temel ve ileri branş eğitimi alıyor. Pandemi döneminde olduğumuz için hocalarımızın nezaretinde kontrollü olarak çocuklarımızın sağlığını muhafaza ederek eğitimler veriliyor. Her dönem eğitimlerimiz 30 kişilik yapılıyor. Eğitim boyunca her türlü ekipman ve teknik destek Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor” dedi.
Pandemi sürecini çocukların yoğun şekilde bilgisayar başında geçirdiğini, sosyalleşmeleri adına kayak ve snowboard kamplarının önemli birer araç olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Ruhan ve zihnen dinlenmeleri adına faydalı oldu. Pandemi sürecinin geçişiyle beraber kayak sporu ve diğer spor dallarında da sürpriz gelişmeler olacak. Bursa'daki tüm çocuklarımızın en az bir spor dalıyla uğraşmalarını istiyoruz. Kayak sporuna son yıllarda ciddi ilgi var. Bunun daha fazla kitlelere açabilmek adına hamlelerimiz olacak. Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne gençlerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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