BTSO’nun konuğu Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Komiteler Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirâkiyle gerçekleştirildi. 4 buçuk saat süren toplantıda sektör temsilcileri meselelerini Hisarcıklıoğlu’na doğrudan aktarma imkânı buldu.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO tarafından düzenlenen ‘Müşterek Komiteler Toplantısı’nın konuğu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu. Online ortamda gerçekleşen faaliyet, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, BTSO yönetim kurulu ve meclis divan üyeleri ile meclis ve komite üyelerinin yer aldığı yaklaşık 400 kişinin iştirâkiyle düzenlendi. BTSO Başkanı Burkay açılış konuşmasında, küresel ölçekte son 100 yılın en büyük krizine sebep olan koronavirüs salgınının sosyal hayatın haricinde her kesimi derinden etkilediğini söyledi.

Bilhassa turizm, yemeiçme, hizmet ve eğitim sektörü özelinde işlerin durma noktasına geldiği olağanüstü bir dönemden geçtiklerini ifade eden Başkan Burkay, “Uluslararası alanda olduğu gibi ülkemizde de uygulamaya alınan sağlık tedbirleriyle birlikte işletmelerimizin sıkıntılarına çözüm üretecek düzenlemelerle ekonomide en ideal dengeyi bulmak ve yolumuza güçlü bir şekilde devam etmek zorundayız. Bursa iş dünyası olarak 47 bin üyemizin sıkıntılarına çözüm üretirken, işletmelerimizin üretim potansiyelini ve rekabet gücünü korumayı hedefliyoruz. BTSO olarak Covid 19 virüsünün ülkemizde tespit edildiği ilk günden bu yana yoğun bir mesai içindeyiz. Başta TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi olmak üzere üyelerimize destek sağlayan birçok önemli çalışmayı hayata geçirdik. Zor günlerde iş dünyamız için elimizi taşın altına koyduk.” dedi. Başkan Burkay, salgına karşı aşı tedavilerinin yaygınlaşması ile dünyada normalleşme adımlarının daha da hızlanacağını söyledi.

Bursa iş dünyasının pandemi dönemine yaşadıkları meselelerin çözümü için online istişare toplantılarına devam ettiklerini belirten Başkan Burkay, şöyle konuştu:

“Bizler BTSO olarak meslek komitelerimizden gelen bütün meseleleri, görüş, teklif ve talepleri cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlıklarımıza ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkloğlu’na aktarıyoruz. Özellikle hizmet, turizm ve eğitim sektörlerimiz başta olmak üzere üyelerimize can suyu olacak yeni destek paketlerinin de devreye alınmasını istiyoruz. İşletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda üretime ve ticarete yeniden odaklanmasını amaçladığımız bu süreçte, tüm taleplerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki oda ve borsaların pandemi döneminde üyelerinden gelen talepleri karşılamak için büyük bir gayretle çalıştığını söyledi. “İnşallah virüs sağınını atlattıktan sonra yüz yüze buluşmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz” diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Salgının başladığı günden bu yana 365 oda ve borsa başkanımız açık yüreklilikle söylüyorum, müthiş çalışma yaptılar. Özellikle Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı İbrahim Burkay, gece gündüz demeden sizlerin dertlerine tercüman olmak için her türlü sıkıntınızı bizlere ilettiler. Şahitleri benim. Biz de bu talepleri bakanlarımıza ilettik. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum. Üyelerinizi yalnız bırakmadınız, onların yanında oldunuz.” dedi.

“İş dünyasının taleplerini hızlı bir şekilde ilettik”

Hisarcıklıoğlu, koronavirüs salgının başladığı günden bu yana 365 oda ve borsayla birlikte ortak hareket ederek, etkin ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Oda ve borsaların her gün tüm iletişim kanallarından üyelerinin sıkıntılarını ve dertlerini TOBB’a ilettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Sizlerden gelen her talebin çözüme kavuşması adına gayret gösteriyoruz. En son Cumhurbaşkanımız yüzde 50 ciro kaybı yaşayan işletmelere destek verilmesi konusu talebi iş dünyamızdan bize geldi. Bizler bu talepleri ilettik. Bizim misyonumuz üyelerimizden gelen talepleri yetkili mercilere aktarmak ve çözümü için gayret göstermek. Özellikle bu dönemde hep beraber hareket ederek tüm oda ve borsalarımızla örnek bir dayanışma sergiledik. Gerçekleştirdiğimiz Ramazan yardımları ve uzaktan eğitime destek amacıyla dağıttığımız klavyeli tablet kampanyamıza da oda ve borsalarımız destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi’nden de bahseden Hisarcıklıoğlu, “Daha önce Bursa’ya geldiğim zaman BTSO’da yaptığım konuşmada benden bir talebiniz vardı. Aldığımız çeklerin ödeme garantisi bankalar tarafından sağlansın. Şimdi yeni bir sistem geliştirildi. Türkiye’de bir devrim. İlk Ziraat Bankası ile başladık. Ödeme garantisi yüzde 100. Bu inovasyonu yaptıktan sonra Halk Bankası bize geldi ve sisteme dahil oldu. Bundan sonra hiçbir üyemiz vadeli çek aldım, karşılıksız çıktı deme şansı yok. Çünkü biz bunun önünü açtık.” dedi.

Destek paketleri moral verdi

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, TOBB’un pandemi döneminde Türkiye’deki tüm iş dünyası temsilcileriyle istişare hâlinde olduklarını belirterek, “Ortak akıl ve istişareye verdiği önemden dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Pandemi, hizmet, turizm ve eğitim sektörü başta olmak üzere birçok sektörü derinden etkiledi. Devletimizin bu süreçte uygulamaya aldığı finansal destek mekanizmaları işletmelerimize moral verdi. Firmalarımız yeni destek paketleri konusunda da güzel haberler bekliyor.” dedi.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yeni tip koronavirüs salgınının gıda sektörünü de olumsuz etkilediğini belirterek, kamu ve iş dünyası arasındaki istişare mekanizmasının güçlü kalmasıyla sorunların daha hızlı çözüleceğini söyledi.

Meclis, komite ile konsey başkanları ve üyelerinin yoğun katımıyla yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantıda sektörlerin pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntılar TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkıloğlu’na aktarıldı.

