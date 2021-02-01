Karacabey’de metrûk binalara geçit yok

Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler metrûk binaları yıkıyor.

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve zaman zaman kötü kötü maksatla kullanılan metrûk binaların yıkımını titizlikle sürdürüyor. Belediye, ilçe genelinde son 1 ayda 3 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Harabeye dönen, kullanılmayan ve bu durumdan dolayı görüntü kirliliğine sebep olan metruk binaların, istenmeyen görüntülere de yol açmaması için çabalayan belediye ekipleri, bina sahipleri ile gerekli prosedürleri gerçekleştirerek yıkımları gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, yıkımları gerçekleştirdikten sonra gerekli düzenlemeleri de yaparak, buraların yeni bina yapılana kadar açık otopark olarak hizmet vermesini sağlıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, bu tip binaların yıkımlarının devam edeceğini belirterek, “Karacabey Belediyesi olarak, kentimizdeki çeşitli sorunların çözümü için çalışmaları tam gaz yürütüyoruz. Metrûk bina meselesini çözmek için de uzun zamandır önemli adımlar atmaktayız. 2020’de 19 binanın yıkımını gerçekleştirmiştik. 2021 yılıocak ayı içerisinde 3 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Bina sahipleri ile diyaloğa geçerek gerekli prosedürleri sağlayıp, zaman kaybetmeden yıkım işlemini tamamlıyoruz. Bu yöndeki kararlı mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

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