Fetih Müzesi’ne bir yılda 136 bin ziyaretçi

Bursa’da gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırada yer alan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni 2020 yılında 136 bin kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında resmî açılışını yapmasının ardından yurtiçi ve yurtdışında büyük ilgi gören Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, ziyaretçileri kendine çekmeye devam ediyor. 2020 yılında yaşanan koronavirüs salgını ve salgınla mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen Fetih Müzesi, 136 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bursa’da gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırada yerini alan müzeyi, açılışından bu güne kadar ise 122 farklı ülkeden 827 bin kişi ziyaret etti. Meksika'dan Belçika'ya, Kamboçya'dan Güney Kore'ye kadar ziyaretçilerin geldiği müze, Bursa’ya turizmin yanı sıra tarihi ve kültürel anlamda da hareketlilik kazandırdı.

42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesine sahip Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. Kubbe kısmı 6 ayak üzerine oturtuldu. Her ayak, Bursa’da medfun 6 padişahı temsil ediyor. 2016 yılında hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın başdanışmanlığını yaptığı müzenin sanat çalışmaları ise konuklarına adeta duygu yoğunluğu yaşatıyor. Müzenin kubbe bölümüne çıkan ziyaretçiler kendilerini adeta 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine gitmiş hissediyor. Tam panoramik olmasından dolayı bir süre şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 695 yıl öncesinin Bursa’sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık ediyor. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi “İlk Osmanlılar”, diğer tarafta son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma, yani Bizans. Arka planda ise Uludağ ve dağın eteğinde Bursa şehri ve kalesi yer alıyor.

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