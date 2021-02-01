Tırın kapağı genç işçiyi hastanelik etti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde malzeme indirirken tırın kapağı çarpan işçi yaralandı.

Olay organize sanayini bölgesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Yunus Emre B, fabrikaya gelen malzemeleri tırdan boşaltmaya çalıştığı sırada dorse kapağının çarpması neticesinde yere yığıldı. İşçinin yardımına diğer işçiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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