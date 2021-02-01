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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukraynalı hasta sağlığına Hayat Hastanesi’nde kavuştu

İHA

Ukraynalı hasta sağlığına Hayat Hastanesi’nde kavuştu

Sağlığına kavuşmak için Ukrayna’dan Bursa’ya gelen Tetıana Doroshenko, uzunca süredir yaşadığı ağrıların şifasını Özel Hayat Hastanesi’nde buldu.
Ukrayna Lviv şehrinde yaşayan 56 yaşındaki Tetıana Doroshenko, memleketinde tedavilere cevap alamayınca 5 yıldır Bursa’da yaşayan kızının tavsiyesiyle Özel Hayat Hastanesi’ne geldi. Uzun süredir yaşadığı kalça ağrısı ve ağrılarından dolayı hareketlerinde yaşadığı kısıtlılık sebebiyle Hayat Hastanesi’nde ortopedi muayenesi olan Doroshenko, 12 yıldır süren ağrılarından kurtuldu. Tetıana Doroshenko, burada Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tevfik Öncan tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
. Doroshenko, “Ülkemde birçok doktora gitmeme rağmen, bir türlü ağrılarımdan kurtulamamıştım. Ama buradaki ameliyat sonrasında sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Doktorum ve hastane çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.
Ukraynalı hastanın başarılı geçen operasyonu ile ilgili bilgiler veren Op. Dr. Tevfik Öncan da “Hastamız yıllardır çektiği kalça ağrısı sebebiyle ülkesinden gelerek bize başvurdu. 10 gün içinde yapılan incelemeler sonrasında ameliyat kararı aldık. Ameliyatını tecrübeli ekibimiz ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi, yakın zamanda iyileşip Ülkesine sağlıkla dönebilir” şeklinde konuştu.

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