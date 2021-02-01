Sokakta yaşayan vatandaş, bulduğu altınları belediye ekiplerine teslim etti



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokaklarda yaşayan Rıdvan Topal (65), bulduğu altınları, sahibine teslim edilmesi için belediye ekiplerine verdi.

İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi'ndeki Çardak Camii'ne öğle namazını kılmaya giden Rıdvan Topal, yol üzerinde kırmızı bir kese gördü. Keseyi alıp, kontrol eden Topal, içerisinde 4 çeyrek altın olduğunu fark etti. İnegöl Belediyesi'ne giden Topal, bulduğu altınları sahibine verilmesi için Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti.

Evinin olmadığı ve sokaklarda yaşadığı öğrenilen Topal'ın, davranışı takdir topladı. Topal'ın belediye ekiplerinin yardım taleplerini ise kabul etmediği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-01 15:35:11



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