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Zabıta ekipleri halkın sağlık ve huzuru için 7/24 görevinin başında

İHA

Zabıta ekipleri halkın sağlık ve huzuru için 7/24 görevinin başında

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 7/24 çalışma prensibiyle İnegöl halkının huzuru için çalışmalarına devam ediyor.
2020 yılında örnek bir belediyecilik anlayışı ortaya koyan zabıta ekipleri, 6071 işyeri denetimi gerçekleştirerek halk sağlığını da ön planda tuttu. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün 2020 yılını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, “Belediyemizin bel kemiği olan Zabıta Müdürlüğümüz İnegöl halkının esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için 7/24 görevinin başında. Donanımlı personeli ile çağın gereklerini yerine getirerek, etkin ve verimlilik esası ile şehrin her yerinde belediyenin gücünü göstermektedir” dedi.
Zabıta Müdürlüğünün 7/24 çalışma prensibi anlayışıyla tüm personeliyle İnegöl halkının her zaman yanında olmaya çalıştığını ifade eden Başkan Taban, “2020 yılı içerisinde gerek Belediyemiz Çözüm Merkezi’ne şahsen veya Alo 153 numaralı telefona bildirilen, gerek elektronik ortamdan gelen, gerekse zabıta personelinin görev anında tespit ettikleri şikayetler değerlendirilerek ilgili yerlere dağılımları sağlanmış ve sonuçları takip edilmiştir. Sonuç odaklı çalışma prensibiyle ilçemiz genelinde yapılan kontrollerde tespit edilen problemli hususlar da belediyemizdeki ilgili müdürlükler ile belediyemiz dışındaki ilgili kurumlara bildirilmiştir. Önceliğimiz vatandaş memnuniyeti. Bütün bu çalışmalarımızın nirengi noktası budur. Çözüm odaklı hizmet anlayışı ile vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” diye konuştu.
Zabıta Müdürlüğü’nün 2020 yılını değerlendiren Taban, şöyle devam etti: “Müdürlüğümüzde 52 Zabıta memuru, 3 Sivil Büro Personeli, 5 Yardımcı Zabıta, 1 Hizmetli ve 37 Özel Güvenlik Personeli olmak üzere toplam 98 personel yer alıyor. Zabıta ekiplerimiz, 7/24 özverili bir şekilde şehrimizin esenliği, halkımızın huzuru ve sağlığı için mücadele veriyor. Bu kapsamda 2020 yılında 13 bin 208 talep veya şikayete müdahale edilerek vatandaşlarımızın talepleri yerine getirildi. Şehrimizde açılan yeni işyerleriyle ilgili ruhsat başvurularını da alan Zabıtsa Müdürlüğümüze, bu konuda 2020 yılında toplam 1001 başvuru geldi. Sıhhi işyerleri 396, gayrisıhhi işyerleri 55, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 25 olmak üzere toplam 476 işyeri için ruhsat verildi.”
6071 işyeri denetlendi
Taban, “Zabıta ekiplerimizin en faal olduğu konuların başında halk sağlığı ve huzuru için yapılan denetimler geliyor. Bu kapsamda 2020 yılında pandemi de devreye girince, yoğun bir denetim organizasyonu yapıldı. Denetimler kapsamında; işyeri ve covid19 denetimleri, ekmek fırınları ve unlu mamuller işyeri denetimleri, lokanta ve restoranlar, market, bakkal, kuruyemiş, şarküteri, kasap, manav vb. işyerleri, berberler ve kuaförler, çay bahçesi, kahvehane ve çay ocakları, pazaryerleri, ulaşım ağında toplu ulaşım araçları ve düğün salonu denetimleri ile şehrin her alanında halk sağlığı ve huzuru ön planda tutularak denetimler yapılmıştır. Yapılan denetimlerde; maske, mesafe, hijyen kuralları, işyerinin sunduğu hizmete göre sağlaması gereken şartlar ve uyulması gereken kurallar, covid19 genelgelerine yönelik kurallara özellikle dikkat edildi. Ayrıca mezarlıklara gelen vatandaşlarımıza pandemi sürecinde alınması gerek tedbirler anlatıldı. Rutin çalışma ve denetimler kapsamında; 2220 bakkal, 540 market, 312 internet kafe, 444 berber, 504 kahvehane, 468 tost ve vb. ürünlerin bulunduğu büfe, 339 unlu mamuller üretim yerleri, 296 ekmek fırını, 294 lokanta, 248 kafeterya, 174 pastane, 118 pide salonu, 51 tekel bayi, 63 kuruyemişçi olmak üzere toplam 6071 işyeri denetlendi” dedi.

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