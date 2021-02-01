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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürsu Belediyesi’nden gençlere Avrupa fırsatları

İHA

Gürsu Belediyesi’nden gençlere Avrupa fırsatları

Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen eğitimlerle gençlerin önü açılıyor.
“Avrupa Fırsatları ve Gençlik Bilgilendirmeleri”ne yönelik Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası organizasyonuyla, pandemi dolayısıyla online tertip edilen toplantılarda Avrupa Birliği gönüllü programları hakkında gençler bilgilendiriliyor. Online toplantıya katılarak gençlerle sohbet eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık,“Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, dünya çapında vizyon geliştirmeleri ve çağın gelişimlerine uyum sağlamaları konularında destekliyoruz. Gençlerimize yol göstererek ilçemiz ve ülkemiz için ürettikleri düşünceleri hayata geçirmelerine yardım ediyoruz. Gençlerimizin tertemiz ve koşullanmamış duygu ve düşünceleriyle ürettikleri her fikrin ilçemiz ve ülkemizin geleceği için bir ışık olacağına inanıyoruz. Onlar yeterki üretsin bizler her zaman yanlarında oluruz” dedi.
Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası İrtibat Kişisi Bilal Demir, “Gürsu’ya değer katmak için bütün enerjimizle, yeni hedeflerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Online bilgilendirme toplantılarımızın yanında Eurodesk Temas Noktamız’a gelen arkadaşlarımızı da Avrupa fırsatları konusunda bilgilendiriyoruz” dedi.

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