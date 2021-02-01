İnegölspor, Fenerbahçe´den forvet Gülhan Üreyen´i kiraladı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) - Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Fenerbahçe'den forvet Gülhan Üreyen´i 1,5 yıllığına kiraladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine İnegölspor Basın Sözcüsü Cihan Bozacılar ile yönetim kurulu üyesi Ali Ezim katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Bozacılar, "Devre arası transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Fenerbahçe´den forvet mevki oyuncusu Gülhan Üreyen ile 1,5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladık. Kendisi genç ve yetenekli bir arkadaşımız. Gülhan kardeşimiz 13 kez milli takımın alt kategorilerinde forma giyinmiş. Kendisi 4 yıldır Fenerbahçe altyapısında oynuyor. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe´de profesyonel olmuş bir kardeşimiz. Başta Fenerbahçe altyapısı olmak üzere oynadığı 144 maçta 74 gol atma başarısı göstermiş. İnşallah gollerine kulübümüzde de devam eder. Ben anlaşmanı her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Gülhan Üreyen ise "İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum ve heyecanlıyım. Kariyerim için iyi bir başlangıç. Burada kendimi kanıtlayıp daha güçlü bir şekilde Fenerbahçe´ye dönmek istiyorum. Bana güvenerek transferimi gerçekleştiren kulüp başkanımız ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. 1,5 yıl boyunca İnegölspor´un daha başarılı olması için elimden ne geliyorsa yapacağım" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-01 16:17:12



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