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Bursa'da 24 saat açık kalacak kütüphane, Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı

DHA

Bursa'da 24 saat açık kalacak kütüphane, Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı


Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) BURSA'da Yıldırım Belediyesi´nin öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkânı sunacağı, `Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi´, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım´ın da katıldığı törenle açıldı.
Yıldırım Belediyesi´nin hayırsever desteğiyle ilçeye kazandırdığı `Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi´, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım´ın da katıldığı törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçenin eğitim ve kültür yaşamına yeni bir soluk ve vizyon katacak kütüphane, öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkânı sunacak. Hiç kapanmayacak kütüphane, 1250 metrekarelik alana sahip. 20 bin eserin yer aldığı kütüphanenin bünyesinde, 300 kişilik kütüphane alanı, özel okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, grup ders çalışma alanları, kafeterya ve dinlenme alanları bulunuyor. Kütüphanede kültür ve sanat etkinlikleri de yapılacak.
Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi´nin açılışına AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Leyla Şahin Usta, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, hayırsever Şeremet ailesi ve konuklar katıldı.
BİNALİ YILDIRIM: BURADA TÜRKİYE´NİN GELECEĞİ VAR
Tören konuşan Binali Yıldırım da, hayırsever Şeremet Ailesi´ne teşekkür ederek, "Benim çocukluk ve gençliğimde çok kütüphane yoktu. Olanlar da devlet dairesi gibi çalışırdı. Şimdi uyumayan kütüphane diyoruz. Gençlerimize buradan faydalanmak kalıyor. İnşallah burada hayatın değişik yönlerinde bilgilerini görgülerini artıracaklar. Bir Çin atasözü der ki; 1 yılı hedefliyorsan tohum ek, 10 yılı hedefliyorsan ağaç dik, 100 yılı hedefliyorsan insan yetiştir. İnsan yetiştirmenin yeri de buralar. Ne kadar çok okursak o kadar anlaşmazlıklarımız azalır. En büyük kötülük cahilliktir. 2002 yılında bakan olduğumda hızlı internetin adı yoktu. Şimdi 3 milyon hızlı internet kullanıcısı var. Fiber ağlarla ülkeyi donattık. Akıl yollarıyla Bursa´yı memleketi donattık. Ben Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz´ı bu güzel eserin kazandırılmasına vesile olduğu için tebrik ediyorum. An büyük teşekkürüm de Şeremet ailesine. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu projeler bana çok heyecan verir. Burada Türkiye´nin geleceği var. Gençlerimiz için bilgi hazinesi var" diye konuştu.
EFKAN ALA: İNSANLIĞIN AKLI KÜTÜPHANELERDİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da kitaplara özel önem veren biri olarak Uyumayan Kütüphane´nin açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ala, "Şeremet ailesine teşekkür ediyorum. İnsana insanlığın aklı kütüphaneler, kitaplar miras kalır. Bizden önce insanlık tarihinin bize miras kaldığı mekanlar kütüphanelerdir, kitaplardır. Oktay Yılmaz´ı tebrik ediyorum. Bundan daha kıymetli hazine yoktur. İnsan akıldır ve aklın yegane konu bilgilerdir ve kütüphanelerdir" dedi.
ALİNUR AKTAŞ: BURSAMIZA IŞIK SAÇMASINI TEMENNİ EDİYORUM
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise gençlerin hayata hazırlanması adına kütüphaneler okuma salonları yaptıklarını belirterek, "Bu noktada sayın Cumhurbaşkanımızın millet kıraathaneleri konusunda önceliği var. Biz de Bursa olarak buna öncü olmaya çalışıyoruz. Şeremet ailesi çok hayırsever bir aile. Onlara ve Oktay Yılmaz´a teşekkür ediyorum. Bu güzel mekanın Bursa´mıza ışık saçmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
`MEDENİYETİN TEMELİ BİLGİ EĞİTİM VE KİTAPLA ATILIR´
Açılışta konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hem Yıldırım hem de Bursa için değerli bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bir medeniyetin temeli bilgi, eğitim ve kitapla atılır. Gençlerimizin bilgiye erişimini ve kendi öz değerleri bağlamında sosyalleşmesini önemli buluyoruz. Bu maksada binaen Yıldırımın dört bir tarafını kültür merkezleri ve okuma salonları ile donatıyoruz. Göreve geldiğimizde belediyemiz bünyesinde 1 adet olan kütüphane sayımızı 10´a yükselttik. Bu kutlu hizmet halkasını bugün sizlerle beraber Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz ile taçlandırıyoruz. Daha nice kütüphaneleri Yıldırımlıların hizmetine sunmanın azmini ve heyecanını taşıdığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Yıldırım ilçemiz Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte artık bir üniversite şehridir. Yıldırım´a böyle bir mekan şarttı" diye konuştu.
Hayırsever Şeremet ailesi adına kürsüye çıkan Salih-Mümine Şeremet çiftinin torunu Ayşegül Şeremet de, şunları söyledi:
"Bugün bizim için çok önemli bir gün. Babaannem, sevgi ve aile kavramlarının çok önemli olduğu bu güzel ilçede kocaman bir ailenin içinde yaşadığını gururla bizlere anlatır. Gençliği bu bölgede geçmiş. Okumanın önemini bizlere her zaman anlatmış ve bizlerin okuması için elinden geleni yapmıştır. Ülkemizin geleceğinin açık fikirli, sorumluluk sahibi bireylerin olacağına  inanıyor. Okumak insanı özgür kılar. İnsanlığın on binlerce yıllık bilgileri kitaplarla, kütüphanelerle bizlere ulaşıyor. Her kütüphane insanlığın hafızasıdır onlara sahip çıkmalıyız."
Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, hayırsever Şeremet ailesine plaket takdim etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yıldırım´a günün anısına `ilmin rütbesi rütbelerin en yükseğidir´ yazılı bir hat tablosu hediye etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuklar Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane´yi gezdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yıldırım Semih ŞAHİN
2021-02-01 19:42:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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