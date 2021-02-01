İznik'te kulakları kesilen köpek, zincirden kurtulup ilk sahibine gitti



Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde barınaktan sahiplenen ve işkence görerek kulakları kesilen sokak köpeği, bağlı bulunduğu zincirden kurtularak ilk sahibine gitti. 3 ay önce barınağı teslim ettiği sokak köpeğini kulakları kesik bir halde kapısının önünde görünce şok alan Nur Kayakesen, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Olay, İznik ilçesi, Yeşil Cami Mahallesi´nde meydana geldi. Nur Kayakesen, sahiplendiği sokak köpeğini 3 ay önce barınağa teslim etti. Köpeği, evinin bahçesinde kulakları kesilmiş halde gören Kayakesen, büyük şok yaşadı. Köpeği görünce gözyaşlarına boğulan kadın, duruma tepki gösterdi. Köpeğin Çiçekli Mahallesi´nden bir vatandaşa sahiplendirildiğini öğrenen kadın, "Barınağa son olarak gittiğimizde köpeğimizin hiçbir sorunu yoktu. Daha sonra Çiçekli´den birine köpeği veriyorlar. Köpeğimiz bugün iki kulağı da kesilmiş halde koşarak geldi. Veteriner işlerini aradık, hayvanın sahiplendirildiğini söylediler. Hayvana gerekli bakımlarını yaptırdık, İstanbul´da sevgi evi var, oraya yönlendireceğiz. Suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

Konu ile ilgili olarak belediye yetkilisinden alınan bilgiye göre; köpeğin, İznik Belediyesi ekiplerine gelen şikayetler üzerine, ekipler tarafından alınarak barınağa götürüldüğü, burada durduğu 3 ay boyunca bakımlarının yapılarak, kısırlaştırıldığı öğrenildi.

Köpeğin, çoban köpeği olarak kullanılması amacıyla bir kişi tarafından sahiplenildiği ve daha önce kulaklarının bu nedenle kesilerek, bağlı olduğu zincirini koparması sonucu eski sahibine geri döndüğü öne sürüldü. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-02-01 20:14:41



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