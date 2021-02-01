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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minibüsün çarptığı genç yaralandı

İHA

Minibüsün çarptığı genç yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşakta karşıdan karşıya geçmek isteyen gence minibüs çarptı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursaİstanbul karayolu Göl Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa istikametinden Yalova istikametine gitmekte olan Hüseyin K. (59) idaresindeki 38 RR 866 plakalı minibüs, ana yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Atalay Güleç'e (29) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan Güleç yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.
Minibüs sürücüsü Hüseyin K., kavşakta kendisine yeşil ışık yandığı esnada şahsın ana yola aniden çıkarak karşıya geçmek istediğini, şahsı son anda fark ettiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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