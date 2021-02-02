Bursa merkezli 5 ilde şafak vakti narkotik operasyonu: Güvenlik kameralarıyla önlem almışlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa merkezli 5 ilde şafak vakti narkotik operasyonu: Güvenlik kameralarıyla önlem almışlar

DHA

Bursa merkezli 5 ilde şafak vakti narkotik operasyonu: Güvenlik kameralarıyla önlem almışlar


Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilde şafak operasyonu düzenledi. Bursa merkezli gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bazı şüphelilerin polis baskınına karşı evlerine güvenlik kamerası yerleştirdikleri görüldü. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Balıkesir ile Karacabey ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli operasyona, Özel Harekat (PÖH) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 600 polis katıldı. Önceden tespit edilen adreslerin kapıları, koçbaşı ile kırılarak girildi.
Evlerde ve şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren para ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda şüphelilerin, evlerine kurdukları güvenlik kamera sistemleri ile olası polis baskınına karşı önlem aldıkları dikkat çekti.
Operasyon devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-02-02 09:07:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güvenlik kamerası da işe yaramadı Bursa'da şafak vakti 600 polisle dev uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı var Koç başlarıyla kırılan kapıların ardından bütün evler didik arandı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerası da işe yaramadı Bursa'da şafak ...
Minibüsün çarptığı genç yaralandı
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı genç yaralandı
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı
İznik'te kulakları kesilen köpek, zincirden kurtulup ilk sahibine gitti
YEREL HABERLER İznik'te kulakları kesilen köpek, zincirden kurtulup ...
Bursa'da 24 saat açık kalacak kütüphane, Binali Yıldırım'ın katılımıyla açıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 24 saat açık kalacak kütüphane, Binali ...
Bu kütüphane 24 saat açık Yıldırım'ın Uyumayan Kütüphane'sini Binali Yıldırım açtı
YEREL HABERLER Bu kütüphane 24 saat açık Yıldırım'ın Uyumayan ...
Ali Akman: Eintracht ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum
YEREL HABERLER Ali Akman: Eintracht ailesinin bir parçası olmayı ...
İnegölspor, Fenerbahçe´den forvet Gülhan Üreyen´i kiraladı
YEREL HABERLER İnegölspor, Fenerbahçe´den forvet Gülhan Üreyen´i ...
Yolda yürürken altın kesesi buldu Hiç tereddüt etmeden hemen belediyenin yolunu tuttu
YEREL HABERLER Yolda yürürken altın kesesi buldu Hiç tereddüt ...
Gürsu Belediyesi’nden gençlere Avrupa fırsatları
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi’nden gençlere Avrupa fırsatları
Zabıta ekipleri halkın sağlık ve huzuru için 7/24 görevinin başında
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri halkın sağlık ve huzuru için 7/24 ...
Brezilya’da Osmangazi fırtınası esecek Başkan Dündar millî sporcu ile raket salladı
YEREL HABERLER Brezilya’da Osmangazi fırtınası esecek Başkan Dündar ...
AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım: Bizim muhalefet, evlere şenlik
YEREL HABERLER AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım: Bizim ...
Sokakta yaşayan vatandaş, bulduğu altınları belediye ekiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Sokakta yaşayan vatandaş, bulduğu altınları belediye ...
Yıldırım: "Darbe ile yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdi de muhalefete destek vererek yıkmak istiyorlar" AK Parti Bursa 7 Olağan Kongresi büyük bir katılımla yapıldı 666 delegenin oy kullandığı seçimde Başkan Davut Gürkan, seçimlerin ardından resmen göreve başladı
YEREL HABERLER Yıldırım: "Darbe ile yıkamadıkları Recep Tayyip ...
Ali Akman’dan ilk açıklama geldi: “Frankfurt ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum”
YEREL HABERLER Ali Akman’dan ilk açıklama geldi: “Frankfurt ...
Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt’ta
YEREL HABERLER Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt’ta
Bursaspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
Ukraynalı hasta sağlığına Hayat Hastanesi’nde kavuştu
YEREL HABERLER Ukraynalı hasta sağlığına Hayat Hastanesi’nde kavuştu
Tırın kapağı genç işçiyi hastanelik etti
YEREL HABERLER Tırın kapağı genç işçiyi hastanelik etti
PLC ve CNC kurslarının ikinci dönem eğitimleri başladı
YEREL HABERLER PLC ve CNC kurslarının ikinci dönem eğitimleri ...
Fetih Müzesi’ne bir yılda 136 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’ne bir yılda 136 bin ziyaretçi
Şeker hastalığı, kalp damar hastalığı riskini 4 kat arttırıyor
YEREL HABERLER Şeker hastalığı, kalp damar hastalığı riskini 4 kat ...
Büyükşehir kano takımı İznik kampında
YEREL HABERLER Büyükşehir kano takımı İznik kampında