Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'ndan türkülü korona mesajı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın pandemi sürecinde Covid19 salgını için hazırladığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Türk Halk Müziği Bölümü sanatçılarının Bursa yöresine ait ‘Meşeli dağlar meşeli’ adlı türküye korona virüs için şarkı sözü uyarlayarak klip çekti. Söz uyarlamasını Hamit Gazigil’in yaptığı türkünün klibi Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Hayat Hastanesi’nde çekilirken, klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"Koronasız günlere Bursa" adıyla yayınlanan uyarlamada maske, mesafe ve temizliğin yanı sıra uyarılara dikkat edilmesi ve kurallara uyulması konularına dikkat çekilirken, “Bursalıyız örnek olalım, birlik olup evde kalalım, eski güzel günlere dönelim” mesajı da dikkat çekti.

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