Amerika'ya kabul edilen ilk Türk tohumu Türk pamuklarının ıslahçı hakkı başvurusu ABD’de ve Avrupa Birliği’nde kabul edildi

MAY Tohum, TAGEM iş birliği ile geliştirdiği MAY455, MAY505 ve MAY344 isimli pamuk tohum çeşitlerinin ABD ve AB ülkelerinde, ıslahçı hakkı başvurularını tamamladı.

Türkiye’nin önder pamuk tohumu ıslahçı ve üreticilerinden MAY Tohum, 2008 2013 yılları arasında, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile hayata geçirdiği “Pamukta Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları” projesi sonucunda, MAY455, MAY505 ve MAY344 isimleriyle tescil edilen çeşitler, ABD ve AB ülkelerindeki ıslahçı hakları Koruma başvurusunu tamamlanarak, koruma altına alındı. İlgili koruma başvuruları ile ABD ve AB ülkelerine yapılacak tohumluk satış ve lisanslama çalışmaları kapsamında, MAY Tohum’un izni olmadan üçüncü kişi ve kuruluşların ilgili ülkelerde bu tohum çeşitlerini yasal olarak ticari faaliyete konu etme hakkı olamayacak.

Pamuk çeşitleri ve çeşit koruma çalışmalarına yönelik süreçler hakkında bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yusuf Yormazoğlu, “2008 yılında başladığımız pamuk ArGe çalışmalarımız kısa sürede çok iyi sonuçlar vermeye başladı. TAGEM iş birliği ile geliştirdiğimiz pamuk çeşitlerimiz MAY455, MAY505 ve MAY344, Türkiye pazarındaki başarısının ardından, ABD’de ve AB ülkelerinde de tarla performansı ve lif kalitesiyle beğeni kazandı. 2021 Ocak ayı itibariyle de bu çeşitlerimizin ilgili ülkelerdeki ıslahçı hakkı başvuruları tamamlandı ve çeşitlerimiz üretim, satış ve lisanslama süreçleri kapsamında koruma altına alındı. Gerçekleştirmiş olduğumuz ArGe faaliyetleri sonucunda, Türkiye tohumculuk sektörünün, Türkiye’de geliştirilen çeşitlerin ticari ve lisans satışlarını gelişmiş ülkelerde sınai mülkiyet haklarını alarak yapma seviyesine gelmiş olmasından gurur duyuyoruz. MAY Tohum olarak geliştirdiğimiz çeşitler, her yıl, ilgili ülkelerde tarla performansları ve lif kalite değerleriyle daha da ilgi çekiyor. Katma değerli tohum ve sınai mülkiyet hakkı kullanımı, yani lisanslama satışları ile ülkemizin ihracat potansiyelini geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Özellikle, çok yüksek lif kalite değerlerine sahip yeni pamuk tohum çeşitlerinin ıslahına odaklandıklarının altını çizen Yormazoğlu, “MAY Tohum olarak, pamuk ıslah çalışmalarımıza tekstil sektörünün beklentilerine odaklanarak, üreticilerin ve çırçırcıların, yüksek lif kalitesi, verimlilik, yüksek çırçır randımanı gibi ihtiyaç ve taleplerine çözüm olacak çeşit özelliklerini belirlediğimiz 'MyFiber' platformunu oluşturduk. MyFiber platformumuz kapsamında geliştirilen çeşitlerimiz MAY505 ve MAY455’e bu yıl bir yenisini daha ekledik ve portföyümüzü global pazarda rekabetçi olacak şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz. MyFiber platform markamız altında Türkiye’de ıslahını gerçekleştirdiğimiz yeni çeşitlerimiz MAY558 ve MAY609’un da yurtdışı Islahçı Koruma Hakları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

MAY Tohum, pamuk Ar Ge çalışmaları doğrultusunda, üretici ve çırçır işletmelerinin ihtiyaç ve beklentilerine çözüm olacak çeşit özelliklerini belirlediği “MyFiber” platformu altında konumlandırılan pamuk çeşitleri, elyaf uzunluğu, çok dayanıklı lif mukavemeti, yüksek iplik olabilirlik indeksi, çeper oranlarının düşük olması, parlak elyaf rengi özellikleriyle tekstil sektörünün tüm beklentilerini karşılar nitelikte çeşitler olarak ön plana çıkmaktadır.

