Nilüfer’de su kesintisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi tamamı, Yüzüncü yıl Mahallesi Barış Caddesi, (Atalay Sitesi, Kaşmir Villaları ile As Evler sitesinde), Temizel Caddesi, (Doğa Koleji) ve civarında 0304.02.2021 tarihlerinde 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.