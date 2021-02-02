Karacabey’de projeler tam gaz

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede ihale süreci sonrası inşaatına başlanan ve projesi devam eden çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulundu. Özkan, Öğretmenler Parkında 2 adet tenis kortu veantrenman salonu ile Esentepe Mahallesi’nde Gençlik Merkezi projelerinin inşaat aşamasına geçtiklerini belirterek, bu kapsamda tümçalışmaların pandemiye rağmen süratle devam ettiğini kaydetti.

Başkan Ali Özkan, ilçede hazırlanan projelerin son durumları hakkında kamuoyu bilgilendirmesinde bulundu. Özkan yaptığı açıklamada, özellikle Öğretmenler Parkında 2 adet tenis kortu ve içerisinde 2 adet çok amaçlı salon, idari bina, ortak kullanım alanları, kondisyon salonu, masa tenisi salonu, kafeterya ve sporcu konaklamaları için odaların da olduğu Antrenman Salonu projesinin, ihale sürecinin ardından inşaatına hızla başlandığını ve çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Özkan, inşaatı devam eden bir diğer proje olan Gençlik Merkezi içinde çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Gençlik Merkezinin, tamamlandığında ilçe gençleri açısından sosyal, kültürel ve eğitim anlamında merkezi bir kompleks olacağına inanıyorum. Umuyorum ki pandemininen kısa sürede sona ermesiyle birlikte bu projemiz, gençlerimize bundan sonraki süreçte çok önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Özkan bu yatırımların haricinde, içinde soyunma odalarının da yer aldığı 2 adet halı saha ile 3 adet basketbol sahası için de ihale aşamasında olduklarını hatırlattı.

Başkan Özkan, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetin yanı sıra turizm içinde önemli adımlar attıklarını belirterek, bilhassa sahil bölgesinde hummalı bir hazırlık içinde olduklarını dile getirdi. Yeniköy Kamp Evlerinin geçen yıl faaliyete girmesinin ardından, vatandaşların yoğun talebi ile karşılaştığını belirten Başkan Özkan, bu yıl o evlere 12 adet daha ilave olacağını ve bunun da vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını kaydetti.

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