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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağlı genç akademisyenler ‘en iyi’ seçildi

İHA

Uludağlı genç akademisyenler ‘en iyi’ seçildi

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) 2020 yılında görev yapmaya başlayan iki genç akademisyen, yürüttükleri başarılı çalışmalar ile farklı kurumlardan ödül almayı başardı.
BUÜ’lü akademisyenler, 2020 yılında farklı kurumlar tarafından verilen en iyi doktora ve araştırma projesi ödüllerini kazanmayı başardı. BUÜ FenEdebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde önceki yıl göreve başlayan Dr. Öğr. Ü. Vehbi Metin Demir, Türk Felsefe Derneği tarafından verilen 2020 yılı en iyi doktora ödülünün sahibi olurken, Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı’nda 2020 yılında görev yapmaya başlayan Dr. DiğdemYöyen Ermiş de 12. Dr. Aysun Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri’nde En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’ne lâyık görüldü.
Diğdem Yöyen Ermiş, önceki yıl 12.’si düzenlenen Aysun Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri töreninde hazırlamış olduğu “Myeloidmaturation potantiates STAT3 mediatedatypical IFN gamma signaling andupgrelation of PD1 ligands in AML and MDS” başlıklı araştırma projesi ile Temel Tıp Bilimleri dalında En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü’nü kazandı. Dr. V. Metin Demir isehazırlamış olduğu “Kültürlenmiş Beynin Metafiziği: Çağdaş Beyin Araştırmalarının Kıta Avrupası Felsefesi Açısından Yeniden Ele Alınması” başlıklı doktora teziyle ödül almayı başardı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’la birlikte genç akademisyenleri makamda ağırladı. Başarılarından dolayı iki akademisyeni de tebrik eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, teşekkür belgesi takdim etti. Kılavuz, önceki yıl göreve başlayan akademisyenlerin aynı kararlılık ve azim ile çalışmalarına devam edeceklerine inandıklarını vurguladı.

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