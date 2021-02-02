Lojistikte yeni trend depolama

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün gelişerek büyüyen lojistik sektöründe, son dönemde depolama faaliyetleri öne çıkıyor. Maliyetlerini düşürmek ve stok alanlarını üretimde kullanmak isteyen firmalar, depolama hizmeti de veren lojistik şirketlerini tercih ediyor.

Küresel çaptaki olumsuzluklar karşısında pozisyon alan sektörlerin depolama alanında yaptıkları verimlilik çalışmaları kısa vadede başarı oranını arttırırken, bu sürece uyum sağlayan partner lojistik firmaları da yeni yatırımlar yapıyor.

Sanayinin başkenti Bursa’da, depolama alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Kıvanç Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yüksel, lojistikte yeni trendin depolama olduğunu ve bu alanda ilerleyen firmaların önünün açık olduğunu söyledi.

2021 yılında eticaret depolama yatırımlarına ağırlık vereceklerini belirten Yılmaz Yüksel, “Ürün depolamasının bayilere yakın lokasyonda yapılması, üretim tesisinin daha verimli kullanılması için son derece önem taşıyor. Üretilen malzemenin ara depoya çıkarılması, tesis alanında farklı malzeme üretimine imkan sunuyor. Son yıllarda biz de bu konuda sürekli artan taleplerle karşılaşıyoruz. Partner firma olarak, müşterilerimizin depolama ihtiyaçlarını bayi lokasyonlarına yakın ve sektöre özel kurduğumuz depolarımızda karşılıyoruz” dedi.

87 bin metre karede, 80 bin elleçleme kapasitesi

Firmalara veya ürünlerine özel depolar kurarak işletimini yaptıklarını, barkot kontrollü süreçlerle ve stok yazılımlarıyla müşteri beklentilerini tam olarak karşıladıklarını ifade eden Yüksel, “Toplam 87 bin metrekarelik depolarımızda, 7/24 çalışma sistemiyle ve aylık 80 bin elleçleme kapasitemizle çok sayıda global ve yerel firmaya eş zamanlı depolama ve ikmal hizmeti veriyoruz. E ticaretteki gelişimle birlikte sektörün depolama talebi artarak devam ediyor. Biz de her yıl yüzde 3040 oranında bir büyüme gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

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