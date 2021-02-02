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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’yı 2 dakikada anlatabilir misin?

İHA

Bursa’yı 2 dakikada anlatabilir misin?

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle her köşesi ayrı bir zenginlik olan Bursa’yı, Bursalıların gözünden görmek için ‘2 Dakikada Bursa Kısa Film Yarışması’ düzenliyor. Vatandaşlara Bursalı olma bilinci kazandırmak ve şehre aidiyet duygusunu geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışma ile aynı zamanda kentin herkes tarafından bilinmeyen değerlerinin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.
Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık veren, bu çalışmalar kapsamında yerli ve yabancı sosyal medya fenomenlerini kentte ağırlayıp, Bursa’nın değerlerini milyonları bulan takipçilere ulaştıran Büyükşehir Belediyesi şimdi de ‘2 Dakikada Bursa Kısa Film Yarışması’ düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2 Dakikada Bursa” Kısa Film Yarışması ile vatandaşlara kendi yaşadığı sokağı, mahalleyi ve şehrini daha iyi tanımaları, bulundukları çevreye karşı duyarlılık geliştirmeleri amaçlanıyor. Bursalı olma bilinci ve kente aidiyet duygusunun geliştirilmesinin hedeflendiği yarışma, vatandaşlara kendi düşünce ve gözlemleri ile Bursa’yı tanıtma imkanı sunacak.
‘Adım adım Bursam’ teması ile düzenlenen yarışmada 1 Şubat 2021’de başlayan başvurular, 19 Mayıs 2021’de sona erecek. Filmlerin bütün kullanım hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olurken, daha önce herhangi bir yerde gösterilmiş ve ödül almış eserler yarışmaya katılamayacak. Bir kişinin birden fazla eserle başvurabileceği yarışmada, filmlerin süresi jenerik de dâhil olmak üzere 2 (iki) dakikayı geçmeyecek. MP4 formatında olacak filmlerin çözünürlüğü ise 1920x1080’dan az olmayacak. 2 Dakikada Bursa Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Yarışmanın birincisi 5000, ikincisi 4000 ve üçüncüsü de 3000 TL ile ödüllendirilecek. Aynıca 3 mansiyon ve 1 jüri özel ödülü için de 1000’er TL para ödülü belirlendi.
Yarışmaya dair teknik şartname ektedir. Yarışmaya başvurular www.bursa.bel.tr adresinden yapılacaktır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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