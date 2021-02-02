Nilüfer’de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dâire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Barış Caddesi, (Atalay Sitesi, Kaşmir Villaları ile As Evler Sitesinde), Temizel Caddesi (Doğa Koleji) ve civarında 0304.02.2021 tarihlerinde, 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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