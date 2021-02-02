PLC ve CNC kurslarının ikinci dönem eğitimleri başladı

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) iş birliğinde yürütülen ‘Uzman Atölye İş Gücü Yetiştirme ve İstihdam Projesi’ kapsamında açılan CNC (Computer Numeric Control) ve PLC (Programmable Logic Controller) kurslarının 3,5 aylık ikinci dönem eğitimleri başladı.

‘Uzman Atölye İş Gücü Yetiştirme ve İstihdam Projesi’nde alınan ön başvuruların ardından seçilen ve 1830 yaş aralığında en az lise mezunu olan kursiyerler için ikinci dönem eğitimler başladı. Proje kapsamında ERTEV bünyesinde açılan CNS ve PLC kursları 3,5 ay süreyle devam edecek. İş gücü piyasasındaki beceri uyumsuzluğunu azaltmayı hedefleyen projede tam donanımlı CNC ve PLC atölyelerinde kursiyerlere makine başında uygulama eğitimleri verilerek, iâalat sektörünün aradığı uzman atölye iş gücü eksikliği giderilmesi ile genç işsiz ve dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması hedefleniyor.

3,5 aylık eğitim dönemi boyunca kursiyerler, her biri alanında uzman teknik eğitmenlerden CNC freze teknolojisi ve uygulaması, solidworks ve solidcam, CNC torna teknolojisi, teknik resim, programlanabilir kontrol sistemleri, hidrolik, pnömatik, endüstriyel otomasyon kontrol sistemleri ve pano montajı gibi konu başlıklarında teorik eğitim alacaklar. Teorik eğitimlerin ardından, vakıf alanında kurulu bulunan atölyelerde birebir uygulama yapabilecekler. CNC grubu kursiyerleri, FAGNER makine teknolojisi atölyelerinde kurulu bulunan CNC torna ve CNC frezeler ile yaptıkları çalışmalarda derslerde öğrendikleri teorik bilgiler ışığında ürün ortaya koyabilecekler ve 176 parçadan oluşan torna ve frezeyi kendileri kurabilecek seviyeye ulaşacaklar.

İlk dönemi biten kurslar, her biri 3,5 ay olmak üzere 3 dönem daha yapılacak. Proje kapsamında gerçekleştirilecek kurslardan toplam 200 kişinin faydalanması hedefleniyor.

‘Uzman atölye iş gücü yetiştirme ve istihdam projesi’ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından finanse ediliyor. Projede, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kızılay Toplum Merkezi, Bursa İl Göç İdaresi ile Mekatronik Mühendisleri Derneği ortak ve iştirakçi olarak yer alıyor.

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