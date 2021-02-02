Brezilya’da Osmangazi fırtınası esecek Başkan Dündar millî sporcu ile raket salladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, işitme engelli millî sporcu Emir Vatansever ile kortta bir araya geldi. Dündar, 2021 Deaflympıcs oyunlarında boy gösterecek genç tenisçiye başarılar diledi.

Spora ve sporcuya desteğini sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Brezilya’da düzenlenecek 2021 Deaflympıcs oyunları öncesi millî tenisçi Emir Vatansever’i antrenmanında ziyaret etti. Başarılı sporcu ile karşılıklı raket sallayan Başkan Dündar, “Sporcumuz Emir Vatansever, henüz 16 yaşında olmasına rağmen yıl içerisinde elde ettiği derecelerle bizlere büyük gurur yaşattı. Şimdi ise başarılarına bir yenisini daha ekledi. Millî sporcumuz sayesinde Brezilya’da Osmangazi fırtınası esecek. Yıldızımız, inşallah ülkemize şampiyonluk sevinci yaşatacak” dedi.

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur, “Emir, işitme engellilere âdetâ ışık oldu. Ulusal ve uluslararası arenada gösterdiği başarı, bizleri umutlandırdı. İnşallah, Brezilya’da da aynı başarıya imza atacak. Haftanın 6 günü kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık üzerine gerçekleştirdiğimiz antrenman programımız ile sessizliğini kortta bozacak. Emir’in başarısında Başkanımız Mustafa Dündar’ın büyük rolü var. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Altın madalya heyecanı yaşayan millî sporcu Emir Vatansever ise iddiasını koruyacağını belirterek, ülkeyi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.