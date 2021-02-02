Cüneyt Köz: “Bursaspor camiasından özür dilerim”

Altınordu maçından sonra, yönetimi hedef alan açıklamalarda bulunan Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Gelecekle ilgili genç kardeşlerimizin ödemeleri için şehrimizin yardımda bulunması doğrultusunda açıklamalarımın yanlış anlaşılışmasından dolayı yönetim kurulumuzdan ve Bursaspor camiasından özür dilerim" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Cüneyt Köz, Altınordu maçı sonrası yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını ifade eden bir bildiri yayımladı. Cüneyt Köz, şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef, Altınordu maçından sonra yayıncı kuruluşa verdiğim röportajda mağlubiyet stresinin vermiş olduğu üzüntüyle söylediklerimin yanlış anlaşıldığını ifade etmek durumundayım. Biz büyük Bursaspor ailesiyiz. Biz futbolcular olarak her türlü fedakarlığı yaparak bir bütün olup maçlarımıza full konsantre çıkıyoruz. Bu bütünlüğün ve birlikteliğin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz, çok daha fazlasını da yapmaya devam edeceğiz. Şehrimizin ileri gelenlerini harekete geçirmek üzere ifade etmeye çalıştığım maddi konularda bilinmesi gereken bazı noktalar şunlardır; geçen yıldan hakettiğim meblağın 4’te 1’ini eski yönetimden almış olup şimdiki yönetimimizin de geri kalan bütün hak edişlerimi 1 ay içinde ödediğini belirtmek isterim. Yeni sezonla ilgili ise 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle alacaklarım karşılığında yönetimimiz Antalya kampında gerekli evrakları vermiştir. Genç kardeşlerim ile ilgili konuşmamda ise eski alacakları 10 gün önce ödenmişti. Gelecekle ilgili genç kardeşlerimizin ödemeleri için şehrimizin yardımda bulunması doğrultusunda açıklamalarımın yanlış anlaşılışmasından dolayı yönetim kurulumuzdan ve Bursaspor camiasından özür dilerim Bütün mücadelemiz ve gayretimiz Bursaspor'u hakettiği yere taşımak içindir.”

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