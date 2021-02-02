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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tirilye Sanat Evi gün sayıyor

İHA

Tirilye Sanat Evi gün sayıyor

Mudanya Belediyesi’nin Tarihî Kentler Birliği tarafından ödüllendirilen Tirilye Sanat Evi açılış için gün sayıyor. Kütüphane, okuma, dinlenme salonları ve sanatçı konuk odalarıyla projelendirilen Tirilye Sanat Evi, iç mekân düzenlemelerinin ardından hizmete açılacak.
Mudanya Belediyesi’nin Tirilye’de yapımını sürdürdüğü “Sanat Evi” projesinde sona yaklaşıldı. Kütüphane, okuma, dinlenme salonları ve sanatçı konuk odalarıyla projelendirilen Tirilye Sanat Evi, iç mekân düzenlemelerinin ardından hizmete açılacak. Mudanya Belediyesi’nin ek hizmet binası olarak kullanılan Tirilye’deki eski belediye binası, bölgenin mimarî dokusuna uygun şekilde projelendirildi. Sanatçıların ev ortamında ağırlanacağı, çocukların ve gençlerin yararlanacağı bir kültür merkezi olarak tasarlandı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Söz verdiğimiz gibi ilçemizin kültür ve sanat hayatına yeni bir eser kazandırıyoruz. İster yazar, ister ressam, isterse heykeltıraş olsun, kapımız Tirilye’nin benzersiz doğası eşliğinde üretmek isteyen sanatçılara her zaman açık olacak. Bunun yanı sıra mahallemizdeki gençlerimize ve çocuklara hitap edecek bir kütüphaneyi de hayata geçirmiş olacağız. Mudanya, her bir köşesiyle kültür ve sanatın yaşandığı bir yer oluyor”diye konuştu.

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