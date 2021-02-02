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O eğlenceyi korona virüs affetmedi Uludağ’da geçen hafta gündeme gelen otelin 11 personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı Jandarma oteller bölgesinde maske ve sosyal mesafe anonsu yapıyor Maskesiz piste çıkan turistleri jandarma odalarına geri gönderiyor

İHA

O eğlenceyi korona virüs affetmedi Uludağ’da geçen hafta gündeme gelen otelin 11 personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı Jandarma oteller bölgesinde maske ve sosyal mesafe anonsu yapıyor Maskesiz piste çıkan turistleri jandarma odalarına geri gönderiyor

Uludağ’da geçen hafta sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılarak yapılan eğlence görüntüleriyle gündeme gelen otelin 11 personelinde Covid19 testi pozitif çıktı.
Kış turizminin gözde mekânı Uludağ geçen hafta bir otelin kafe bölümünde sosyal mesafe hiçe sayılarak yapılan eğlenceye ait görüntülerle gündeme gelmiş, kamuoyunun tepkisini çekmişti. İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile 10 gün hizmete ara verilen otelin 11 personelinde Covid19 testi pozitif çıktı. Özellikle oteller bölgesinde maske mesafe kurallarını tatilcilere anons yaparak hatırlatan jandarma ekipleri maske takmayan yerli ve yabancı turistleri tek tek uyarıyor. Otel odasından maskesini almadan çıkanlar tekrar otellerine gönderiliyor. Maskesini unutanlar mecbur geri dönüyor. Çok sayıda ekiple oteller bölgesinde görev alan jandarma ekipleri kayak pistinde de maske takmayanları tek tek uyarıyor. Ancak bütün ikazlara uyarılara rağmen pistlerdeki kalabalık görüntü görenleri düşündürüyor.
Otellerin, kayak kiralama odalarının ve kafelerin tedbirler kapsamında kurallara uyduğu Uludağ’da hafta içi günü birlikçi ve turistler, hafta sonu da otellerde konaklayan misafirlerle yabancı turistler kayak yapmanın tadını çıkartıyor. 1 metreyi aşan kar kalınlığı ile sezonun geç bitmesini bekleyen işletmeler, yüzde 100’e yakın doluluk oranları ile çalışıyor.
Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, otellerde gerekli tedbirlerin alındığını dikkat çekerek, “15 yıldır böyle sezon geçirmedik. Kar geç geldi. Bildiğiniz gibi en erken Türkiye’de Uludağ ve Sarıkamış’a yağar ve en son buradan kalkar. Pandemi olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bunun yanında kar bizim için olmazsa olmaz. Yaz turizmi 89, kış turizmi sadece 34 ay sürüyor. Şimdi 1 metrenin üzerinde kar var. Korona virüsle ilgili bütün tedbirler alınıyor. Kış turizminde zaten insanlar kıyafetlerle korunuyor. Maske, kask, eldiven kullanmak zorundasın. Bu anlamda risk yüzde 80’e indiriliyor. Bilim Kurulunda kış turizmini bilenlerin olması gerekiyor. Kış turizmini kayak öğretmenleri daha iyi bilir” dedi.
“Biz de burada otelde kalıyoruz. Hijyenik ve sağlıklı şekilde dezenfektan yapılıyor” diyerek sözlerini sürdüren Usta, “Otellerde tatilci çıkar çıkmaz temizlik yapılıyor. En büyük risk onların, çünkü insanların günahına giriliyor. Hayatta risk neyse otelde de odur. Dağda tedbirler ayrı, şehirde ayrı demek doğru değildir. Riskin söz konusu olmadığını biliyorum. Ama herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Kışın insanlar grip oluyor. Covid19 gribin ağırıdır. 10 yıldır kendi insanlarımız yurt dışına gidiyordu, bu sene insanlarımız yurtiçinde kaldı. Kendi insanımızın buralara gelmesi avantaj sağladı. Pandeminin dezavantajı bu manada avantaja döndü. Oteller neredeyse yüzde 100 dolu. Bu esnada ekonomi de çok önemli. Otel bünyesindeki kafelere bir çare bulunması gerekiyor. Bu anlamda doğru kararlar verilirse ekonomik kaybın önüne geçilmiş olur” diye konuştu.
Ayrıca jandarma, tatilcileri korona virüse karşı maske, mesafe konusunda sık sık uyarıyor.

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