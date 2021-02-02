Osmangazi’den rekor park hamlesi Aynı ânda 14 mahallede çocuk parkı inşaatı 35 bin metrekarelik yeni parklar yolda

Vatandaşların rahat nefes alabileceği park ve yeşil alanları inşa eden Osmangazi Belediyesi, aynı ânda 14 farklı mahallede, toplam 35 bin metrekare alanda yürüttüğü çocuk parkı yapım çalışmaları ile yeni bir rekora imza attı.

Şehre değer katan vizyon projelerine yenilerini ekleyerek çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, bir yandan da vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahallelerdeki ihtiyaçları da bir bir gerçekleştiriyor. Her mahalleye park, spor alanı ve meydan kazandırmak için adeta seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, bu hedef doğrultusunda ilçenin 14 farklı mahallesinde birden çocuk parkı inşa ediyor.

Bugüne kadar ilçenin dört bir yanına park ve yeşil alan kazandıran Osmangazi Belediyesi, son olarak Mollafenari, Demirtaş Sakarya, Demirtaş Cumhuriyet Panayır, Başaran, Emek, Ovaakça Santral, Geçit, Soğanlı, Gülbahçe, Güneştepe ve Hüdavendigâr mahallelerinde yeni çocuk park inşaatlarını aynı ânda sürdürüyor.

Pandemi sonrasında vatandaşların, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri parkların inşaatı aralıksız sürerken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2021 yılında ilçeye 31 yeni çocuk parkı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. 2009 yılından itibaren gerek yatırım, gerek sosyal belediyecilik anlamında pek çok projeye imza attıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren insana hizmet anlayışı ile gece gündüz demeden çalıştık. Kapalı pazar yerlerinden, spor tesislerine, Bilgi Evleri’nden kültür merkezlerine kadar vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet ürettik. Özellikle, bütün mahallelerimize cami çevresi genişletme, meydan ve parklar kazandırarak vatandaşlarımızın nefes alabileceği alanlar kazandırmaya önem veriyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın güzel vakit geçirebileceği parklar da inşa ediyoruz. Şu ânda 14 mahallemizde yeni çocuk parklarının yapımı devam ediyor. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlarımız, inşallah yakın bir zamanda bu parklarda gönüllerince vakit geçirecekler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.