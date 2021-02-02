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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, Mehmetçiğin mescit talebini yerine getirdi

İHA

Başkan Yılmaz, Mehmetçiğin mescit talebini yerine getirdi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Barış Pınarı Harekât’nda görev yapan ve sosyal medya üzerinden bir mescit talep eden Mehmetçiğin talebini kısa sürede yerine getirdi.
Barış Pınarı Harekâtı’nda Suriye’de görev yapan askerler, imkânların kısıtlı olması sebebiyle ibadetlerini îfâda zorluk çektiklerini belirterek, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’dan mescit talep etti. Mehmetçiğin bu arzusuna kayıtsız kalmayan Yılmaz’, personele en kısa sürede bir mescit yaptırıp Suriye’de görev yapan askerlere gönderilmesi için talimat verdi. Başkan Yılmaz’ın talimatıyla konteynerden mescit yaptıran ekipler, Kızılay vasıtası ile mescidi Bursa’dan bir tıra yükleyerek Suriye’ye gönderdi. Bölgeye ulaşan mescidi gören askerler ise sosyal medya üzerinden ilettikleri talebi kısa bir sürede gerçekleştirdiği için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.
Mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası olan Türk ordusunun insanlık dramlarının yaşandığı Suriye’de masumların yardımına koştuğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Askerlerimizi, Mehmetçiğimizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Rabbim, onlara güç kuvvet versin. Onlar için ne yapsak azdır. Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlerimizden ibadetlerini daha güzel şartlarda gerçekleştirmeleri amacıyla bir mescit talebi geldi. Biz de istedik ki, kısa sürede bu taleplerine cevap verelim. Yıldırım’dan oraya hem sevgilerimizi muhabbetlerimizi iletelim hem de onların gönüllerini yapalım. Ben gönderdiğimiz mescidin hayırlı olmasını ve askerlerimizin burada yerine getirdikleri ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Askerler bizim her şeyimiz, onlar sayesinde buralarda rahat ediyoruz. Onlar için ne yapsak azdır” diye konuştu.

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