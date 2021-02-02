Hayatının şokunu yaşadı Karşıya geçmek isterken seyir halindeki kamyonetin kapağı böyle çarptı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya seyir halindeki kamyonetin kapağı çarptı.

Olay Nuridoğrul Caddesi üzerine meydana geldi. Deniz D. idaresindeki kamyonetin arka kapısındaki kapak birden açılarak, yolun karşısına geçmek isteyen Cengiz Ö'nün yüzüne çarptı. Yaralanan adam kendisini yerde buldu. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Cengiz Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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