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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı kamuoyuna tanıtıldı

İHA

İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı kamuoyuna tanıtıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde kurulan İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı kamuoyuna tanıtıldı.
Kısa süre önce İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde kurulan İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı’nın yönetim kuruluna Yavuz Uğurdağ başkanlık ederken; Halil Şekerci başkan yardımcısı, Metin Atış muhasip üye, Kenan Kender, Halil Malkaç, Bülent Tanrıkulu ve Fatih Öztürk ise üye olarak yönetimde yer aldı. Vakıf mütevelli heyetinde ise Yavuz Uğurdağ, Kenan Kender, Bahri Urgun, Ali Ezim, Bülent Boztepe, Halil Malkaç, Hatun Malgaralı, Hüseyin Özdemir, Metin Atış, Murat Aydın, Nedim İncebay, Mahmut Demirtaş, Mustafa Şentürk, Sebahattin Göztepe, Muharrem Alginer, Ahmet Güleç, Mennan Portakal ve Ömer Yelken isimleri yer aldı.
İnegöl’ün kalkınmasında ortak fayda kuruluşu olarak eğitime dayalı sosyal dönüşümü sağlamayı gaye edinerek vakfın kuruluşunu gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı olarak memleketimizi ve bütün insanlığa daha yararlı genç nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitimlerine destek vermek ve bu doğrultuda eğitimle ilgili konularda kamu yararına faaliyetlerde bulunmak maksadıyla yola çıkmış bulunuyoruz. Vasıflı iş gücü oluşturmak ve kalkınmayı sağlamak temelinde İnegöl’ün tüm dinamiklerini de işin içine katarak İnegöl’ün eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda; bilim, sanat, kültür ve diğer tüm konularda kaliteli fertler yetiştirilebilmesi için kurumların desteklenmesi hususunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizin bilimin ve sanatın yanı sıra manevi değerlere sahip, kültür, örf, an'ane ve geleneklerine bağlı, vatanına ve milletine faydalı fertler olabilmeleri doğrultusunda her zaman yanlarında olacak ve onlara bu yolda ihtiyaç duydukları noktada destek sağlayacağız. Bunun haricinde yurtiçi ve yurtdışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, yeni eğitim metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek misyonlarımız arasında" dedi.

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