Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu



Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA-İstanbul-İzmir otobanında ters yöne giren vinç, midibüs ile çarpıştı. Midibüs içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra otobanda oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu, DHA tarafından dronla görüntülendi.

Kaza, 16.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otobanı Mudanya Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 41 UL 642 plakalı vinç sürücüsü Mümtaz D., otoban üzerindeki dönüş noktasını kaçırınca İzmir istikametine dönmek için ters yöne girdi. Ancak vinç, Ercan K. idaresindeki 06 PSU 85 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs sürücüsü Ercan K., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin sıkışan midibüs sürücüsüne müdahale ettiği sırada polis ekipleri, otobanı güvenlik amaçlı trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmasının sonunda sürücü Ercan K., sıkıştığı yerden kurtarılıp, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa-İzmir otobanında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasından sonra trafik ekipleri yolu kontrollü olarak açtı. Otobandaki trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR

2021-02-02 17:47:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.