Tofaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takımın final 8 için mücadele vereceği playoff kura çekimi gerçekleştirildi. Tofaş Basketbol Takımı, playoff turunda İsrail’den Hapoel UnetCredit Holon, İtalya’dan Happy Casa Brindisi ve ülkemizden Pınar Karşıyaka ile I Grubu’nda eşleşti.

Tofaş’ın FIBA Basketball Champions League (BCL) playoff turundaki rakipleri belirlendi. Normal sezonda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekiplerin yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde online olarak gerçekleştirilirken, B Grubu’nu 4 galibiyet2 mağlubiyet ile lider tamamlayan Bursa ekibi, kuraya 1’inci torbadan katıldı. Tarihinde ilk kez yer aldığı kupada Final 8’i hedefleyen Tofaş Basketbol Takımı, son 16 turunda İsrail’den Hapoel UnetCredit Holon, İtalya’dan Happy Casa Brindisi ve ülkemizden Pınar Karşıyaka ile I Grubu’nda eşleşti. Playoff turu da 3 iç saha3 deplasman maçı olmak üzere 6 maç üzerinden oynayacak ve gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 59 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek 8'li finale katılmaya hak kazanacak. Top 16 turu karşılaşmaları 23 Mart 2021'de başlayacak ve 67 Nisan 2021'de sona erecek.

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